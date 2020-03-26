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Внеочередное заседание Рады может пройти на стадионе - Разумков
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26 марта 2020, 11:56 5

Внеочередное заседание Рады может пройти на стадионе - Разумков

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26 марта 2020, 11:56 5
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В парламенте Украины рассматривается несколько вариантов безопасного проведения внеочередного заседания, которое предварительно запланировано на 28 марта
Фото: rada.gov.ua
В парламенте Украины рассматривается несколько вариантов безопасного проведения внеочередного заседания, которое предварительно запланировано на 28 марта

Как передает RegioNews, об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков журналистам 26 марта возле здания парламента.

"У нас есть несколько вариантов, мы их проговаривали с председателями депутатских фракций и групп. Это возможно и зал Верховной Рады, но мы обеспечим средствами индивидуальной защиты народных депутатов. Возможно, это будет происходить и в других условиях", – сказал он.

Одновременно Разумков добавил, что не исключен и вариант проведения заседания на стадионе.

Также председатель Рады не смог назвать точную дату и время проведения внеочередного заседания, поскольку подготовка законопроектов, планируют рассмотреть, еще продолжается.

При этом глава парламента подчеркнул, что представители СМИ не смогут присутствовать на этом заседании.

"К сожалению, нет. Будет транслироваться работа ВР телеканалом" Рада ", но механизм, который был введен для того, чтобы ограничить количество представителей СМИ в зале. Особенно, если это будет не в зале, то это маловероятно", - пояснил он.

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Напомним, внеочередное заседание Верховной Рады, которое планировалось провести 26 марта, перенесли на субботу, 28 марта. Планировалось, что Рада рассмотрит "антикоронавирусный" пакет законопроектов для поддержки экономики и социальной защиты населения.

По состоянию на 26 марта в Раде дорабатывают законопроект "второй волны" относительно карантина, в частности в части, связанной с налогообложением доходов физических лиц в Украине.

17 марта Рада одобрила закон о противодействии коронавирусу.


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