Керівник ДП "Медичні закупівлі України" Арсен Жумаділов звинуватив Іллю Ємця в тому, що він хоче призначити на підприємстві "довірену особу"

Жумаділов заявив, що новий очільник МОЗ вимагає призначити заступником гендиректора ДП людину, яка була засуджена за статею за повторну крадіжку продуктів із супермаркету

На фото: Арсен Жумадилов (Радіо Свобода)

Жумаділов заявив, що новий очільник МОЗ вимагає призначити заступником гендиректора ДП людину, яка була засуджена за статею за повторну крадіжку продуктів із супермаркету

Про це Арсен Жумаділов написав на своїй сторінці у Facebook, пише RegioNews.

"Ваші попередники доклали багато зусиль і надавали всю необхідну підтримку для запуску закупівель через ДП. Ви ж поки тільки шкодите, ризикуючи дискредитувати. Або себе, або ДП. Ваша ультимативна вимога працевлаштувати свою "довірену особу" контрпродуктивна і незаконна", – написав Жумаділов.

Він пояснив, що призначення в обхід стандартної процедури рекрутингу – це зневага тих, хто пройшов усі етапи конкурсного відбору чесно.

"Працевлаштування заступником гендиректора (а реально – "смотрящим" від міністра) людини з кримінальним минулим, засудженого за крадіжку – це неповага платників податків", – підкреслив глава держпідприємства.

Крім того, таке призначення незаконне, оскільки ДП керується виключно законодавством України та статутом, а призначення заступників генерального директора є компетенцією гендиректора.

"Вимога призначити "довірену особу" на посаду заступника, блокування роботи ДП і, відповідно, запуску закупівель, є нічим іншим, як зловживанням повноваженнями, що є не просто проблемою, а реальною небезпекою для людей", – наголосив Арсен Жумаділов.

Пане Міністре, Іллє Миколайовичу, Я хочу розповісти Вам про наше ДП. Вперше і востаннє коли ми зустрілись, наша розмова... Опубліковано Arsen Zhumadilov Понеділок, 23 березня 2020 р.

Керівник "Медзакупівель" звернувся також в ДБР з заявою про скоєння кримінального правопорушення щодо блокування старту закупівель.

"Закупівлі вже третій тиждень блокуються МОЗ, тому що повинна бути політична воля керівництва. Ви її прив'язали до призначення свого протеже. Вам нести за це відповідальність", – підкреслив керівник "Медичних закупівель України".

За словами Жумаділова, Ємець тиждень тому заявив, йому: "По-хорошому ви не захотіли. Буде по-іншому".

Жумаділов також опублікував документ про пропонованого кандидата на посаду заступника директора ДП Гришковця В.В. Він в 2019 році був засуджений за статтею за повторну крадіжку після того, як вкрав продукти харчування в магазині.

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Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець заявив, що в Україні потрібно запровадити надзвичайний стан. Також таку ідею підтримує глава МВС Арсен Аваков.

Пізніше Ємець звернувся до нардепів із закликом проголосувати за введення надзвичайного стану в країні через поширення коронавірусу.

Верховна Рада України може зібратися на позачергове засідання у вівторок, 24 березня, якщо президент Володимир Зеленський вирішить запровадити надзвичайний стан у країні через коронавірус.

Також за повідомленнями окремих ЗМІ, сьогодні Ілля Ємець подасть у відставку.