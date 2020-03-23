Руководитель ГП "Медицинские закупки Украины" Арсен Жумадилов обвинил Илью Емца в том, что он хочет назначить на предприятии "доверенное лицо"

Жумадилов заявил, что новый глава Минздрава требует назначить заместителем гендиректора ГП человека, который был осужден по статье за ​​повторную кражу продуктов из супермаркета

На фото: Арсен Жумадилов (Радио Свобода)

Жумадилов заявил, что новый глава Минздрава требует назначить заместителем гендиректора ГП человека, который был осужден по статье за ​​повторную кражу продуктов из супермаркета

Об этом Арсен Жумадилов написал на своей странице в Facebook, пишет RegioNews.

"Ваши предшественники приложили много усилий и оказывали всю необходимую поддержку для запуска закупок через ГП. Вы же пока только вредите, рискуя дискредитировать. Или себя, или ГП. Ваша ультимативное требование трудоустроить свою" доверенное лицо "контрпродуктивно и незаконно", - написал Жумадилов.

Он пояснил, что назначение в обход стандартной процедуры рекрутинга - это пренебрежение тех, кто прошел все этапы конкурсного отбора честно.

"Работа заместителем гендиректора (а реально -" смотрящим "от министра) человека с уголовным прошлым, осужденного за кражу - это неуважение налогоплательщиков", - подчеркнул глава госпредприятия.

Кроме того, такое назначение незаконно, поскольку ГП руководствуется исключительно законодательством Украины и уставом, а назначение заместителей генерального директора является компетенцией гендиректора.

"Требование назначить" доверенное лицо "на должность заместителя, блокирование работы ГП и, соответственно, запуска закупок, является ничем иным, как злоупотреблением полномочиями, является не просто проблемой, а реальной опасностью для людей", - отметил Арсен Жумадилов.

Пане Міністре, Іллє Миколайовичу, Я хочу розповісти Вам про наше ДП. Вперше і востаннє коли ми зустрілись, наша розмова... Опубліковано Arsen Zhumadilov Понеділок, 23 березня 2020 р.

Руководитель "медзакупок" обратился также в ГБР с заявлением о совершении уголовного преступления по блокированию старта закупок.

"Закупки уже третью неделю блокируются МЗ, потому что должна быть политическая воля руководства. Вы ее привязали к назначению своего протеже. Вам нести за это ответственность", - подчеркнул руководитель "Медицинских закупок Украины".

По словам Жумадилова, Емец неделю назад заявил, ему: "По-хорошему вы не захотели. Будет по-другому".

Жумадилов также опубликовал документ о предлагаемого кандидата на должность заместителя директора ГП Гришковца В.В. Он в 2019 году был осужден по статье за ​​повторную кражу после того, как украл продукты питания в магазине.

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Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что в Украине нужно ввести чрезвычайное положение. Также такую идею поддерживает глава МВД Арсен Аваков.

Также сегодня по заявлениям некоторых СМИ, Илья Емец подаст в отставку.