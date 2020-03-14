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14 березня 2020, 17:32 18

Справа Гандзюк: 16 березня Левіна привезуть в Україну

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14 березня 2020, 17:32 18
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Підозрюваного в організації нападу на активістку Катерину Гандзюк Олексія Левіна (Москаленка) доставлять до України
Катерина Гандзюк
Підозрюваного в організації нападу на активістку Катерину Гандзюк Олексія Левіна (Москаленка) доставлять до України

Український суд повинен обрати запобіжних захід підозрюваному впродовж двох днів після його екстрадиції з Болгарії, повідомляє Regionews з посиланням на hromadske.

"Прилітає у понеділок. Протягом 48 годин від його доставки український суд має обрати йому запобіжний захід", — повідомили у прокуратурі.

Як повідомлялося раніше, 11 березня Апеляційний суд м. Бургас (Республіка Болгарія) залишив у силі рішення суду першої інстанції про видачу в Україну підозрюваного в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк Олексія Левіна для притягнення до кримінальної відповідальності.​​​​​​

Нагадаємо, Одного із фігурантів справи Гандзюк можуть випустити на свободу. Фігурант справи активістки Катерини Гандзюк Ігор Павловський затягує судове засідання, симулюючи погане самопочуття, щоб вийти на свободу. Під час останнього суду його госпіталізували прямо із зали.

Відбулися нові обшуки, оголошено нові підозри. Прокуратура спільно з СБУ оголосила нові підозри чотирьом фігурантам справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк, в тому числі її керівнику, експомічнику нардепа Ігорю Павловському.

Захист Левіна оскаржить рішення про екстрадицію. Адвокати Олексія Левіна, підозрюваного в організації вбивства радниці міського голови Херсона Катерини Гандзюк, оскаржуватимуть рішення про його екстрадицію з Болгарії в Україну.

У Болгарії суд дозволив екстрадувати фігуранта справи Гандзюк. Бургаський окружний суд дозволив екстрадицію в Україну фігуранта справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк Олексія Левіна.


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