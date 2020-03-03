Одного із фігурантів справи Гандзюк можуть випустити на свободу
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила адвокат Євгенія Закревська, передає RegioNews.
Як повідомила Закревська, вчора в Печерському районному суді Києва мало відбутися засідання щодо розгляду запобіжного заходу Павловському, але його адвокати спочатку заявили відвід судді, а потім покинули судове засідання.
"Хроніки розгляду продовження запобіжного Павловському: відвід судді (відмовили сьогодні вранці), неявка захисників (залучили адвоката БПД). Тепер ось "картата ковдра", - розповіла вона.
Таким чином вже завтра Павловський може вийти на свободу, тому що у нього закінчується термін запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.
Нагадаємо, 31 липня 2018 року у Херсоні громадська активістка у сфері доступу до публічної інформації, координаторка Центру політичних студій та аналітики в Херсонській області Катерина Гандзюк була облита сірчаною кислотою. Вона отримала численні опіки, перенесла кілька операцій. 4 листопада Гандзюк померла в лікарні від хімічних опіків, які покривали 39% тіла, 7 листопада її поховали у Херсоні.
Четверо з восьми підозрюваних у нападі визнали свою провину. У грудні 2018 року про підозру в організації вбивства оголосили Олексію Левіну (Москаленку). Як з'ясувалося в серпні того ж року він втік за кордон.
- 13:44 04 березня "Слуга народу" планує проголосувати "пакетом" за весь склад Уряду
- 13:41 04 березня В Донецькій області на хабарництві попалися посадовці Держпродспоживслужби
- 13:41 04 березня На Рівненщині силовики влаштували рейд на бурштинокопачів
- 13:37 04 березня Три кандидати в міністри відмовилися від роботи в новому Кабміні
- 13:27 04 березня "Слуги" готують чергове позачергове засідання Ради - по Рябошапці
- 13:19 04 березня В Луганській області внаслідок обстрілів важко поранено українського воїна – Міноборони
- 12:15 02 березня Базовий варіант для Зеленського - заміна Гончарука і найзашкварених міністрів - політолог
- 12:42 29 лютого Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського
- 19:44 29 лютого Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
- 18:48 29 лютого Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня
- 12:57 28 лютого В Борисполі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
- 19:34 28 лютого Зеленський позачергово скликає Раду. Можуть розглядати відставку Гончарука