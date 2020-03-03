Одного із фігурантів справи Гандзюк можуть випустити на свободу

Фігурант справи активістки Катерини Гандзюк Ігор Павловський затягує судове засідання, симулюючи погане самопочуття, щоб вийти на свободу. Під час останнього суду його госпіталізували прямо із зали

Фото: Facebook

Фігурант справи активістки Катерини Гандзюк Ігор Павловський затягує судове засідання, симулюючи погане самопочуття, щоб вийти на свободу. Під час останнього суду його госпіталізували прямо із зали

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила адвокат Євгенія Закревська, передає RegioNews.

Як повідомила Закревська, вчора в Печерському районному суді Києва мало відбутися засідання щодо розгляду запобіжного заходу Павловському, але його адвокати спочатку заявили відвід судді, а потім покинули судове засідання.

"Хроніки розгляду продовження запобіжного Павловському: відвід судді (відмовили сьогодні вранці), неявка захисників (залучили адвоката БПД). Тепер ось "картата ковдра", - розповіла вона.

Таким чином вже завтра Павловський може вийти на свободу, тому що у нього закінчується термін запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року у Херсоні громадська активістка у сфері доступу до публічної інформації, координаторка Центру політичних студій та аналітики в Херсонській області Катерина Гандзюк була облита сірчаною кислотою. Вона отримала численні опіки, перенесла кілька операцій. 4 листопада Гандзюк померла в лікарні від хімічних опіків, які покривали 39% тіла, 7 листопада її поховали у Херсоні.

Четверо з восьми підозрюваних у нападі визнали свою провину. У грудні 2018 року про підозру в організації вбивства оголосили Олексію Левіну (Москаленку). Як з'ясувалося в серпні того ж року він втік за кордон.