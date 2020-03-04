Батько Катерини Гандзюк просить Зеленського залишити Рябошапку на посаді

Батько жорстоко вбитої херсонської активістки Катерини Гандзюк Віктор звернувся до Президента України Володимира Зеленського із закликом не звільняти генпрокурора Руслана Рябошапку

Фото: Facebook

Батько жорстоко вбитої херсонської активістки Катерини Гандзюк Віктор звернувся до Президента України Володимира Зеленського із закликом не звільняти генпрокурора Руслана Рябошапку

Відповідне звернення він опублікував у Facebook, передає RegioNews

Як написав Віктор Гандзюк, у нього є побоювання, що в разі звільнення чинного генпрокурора його наступник "злиє" справу про вбивство Катерини Гандзюк, списавши все на "попередників".

Він вважає, що за минулого генпрокурора були тільки гучні і брехливі обіцянки і закиди, а зараз нарешті є зрушення і в нього з'явилася надія, що вбивці дочки будуть покарані.

"То все почнеться спочатку? Будуть нові прокурори, які заново знайомитимуться зі справою? Знову почнуть скаржитись на "попередників"? Де гарантія того, що нові прокурори просто не зіллють справу Каті і не звинуватять в цьому Рябошапку?" - зазначив Віктор Гандзюк.

Він нагадав Зеленському про його обіцянки, що нова прокуратура доведе справу про вбивство Катерини Гандзюк до кінця.

"Насправді мені не принципово, хто саме буде Генеральним прокурором. Проте я хочу спитати Вас, пане Президенте: а як же Ваші обіцянки, що нова прокуратура доведе справу Каті до кінця? Ви ж особисто обіцяли мені і на всю країну, що вбивці Каті будуть сидіти", - написав батько вбитої активістки.

Нагадаємо, адвокати Олексія Левіна, підозрюваного в організації вбивства радниці міського голови Херсона Катерини Гандзюк, оскаржуватимуть рішення про його екстрадицію з Болгарії в Україну.

ДОВІДКА: 31 липня 2018 року у Херсоні громадська активістка у сфері доступу до публічної інформації, координаторка Центру політичних студій та аналітики в Херсонській області Катерина Гандзюк була облита сірчаною кислотою. Вона отримала численні опіки, перенесла кілька операцій. 4 листопада Гандзюк померла в лікарні від хімічних опіків, які покривали 39% тіла, 7 листопада її поховали у Херсоні.

Четверо з восьми підозрюваних у нападі визнали свою провину. У грудні 2018 року про підозру в організації вбивства оголосили Олексію Левіну (Москаленку). Як з'ясувалося, в серпні того ж року він втік за кордон.