Подозреваемого в убийстве Екатерины Гандзюк Левина экстрадировали в Украину

Из Болгарии в Украину экстрадировали Алексея Москаленко (Левина), которого подозревают в убийстве активистки Екатерины Гандзюк

Фото: Виктория Рощина

Из Болгарии в Украину экстрадировали Алексея Москаленко (Левина), которого подозревают в убийстве активистки Екатерины Гандзюк

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Отмечается, что в понедельник, 16 Марта самолет с подозреваемым на борту приземлился в одном из аэропортов Киева.

"Только что самолет с подозреваемым на борту прибыл в Киев. Работниками Национального бюро Интерпола в установленном порядке он был доставлен и передан сотрудникам Службы безопасности Украины и Офиса Генерального прокурора", - говорится в сообщении.

В СБУ также уточнили, что по прибытии в Украину Москаленко (Левин) будет доставлен к месту временного содержания. В ближайшее время суд должен избрать ему меру пресечения

Как сообщалось ранее, подозреваемого в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк Алексея Левина (Москаленко) доставят в Украину 16 марта.

11 марта Апелляционный суд Бургаса (Республика Болгария) оставил в силе решение суда первой инстанции о выдаче в Украину подозреваемого в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк Алексея Левина для привлечения к уголовной ответственности.

Прошли новые обыски, объявлены новые подозрения. Прокуратура совместно с СБУ объявила новые подозрения четырем фигурантам дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, в том числе ее руководителю, експомощнику нардепа Игорю Павловскому.

Защита Левина обжалует решение об экстрадиции. Адвокаты Алексея Левина, подозреваемого в организации убийства советника городского главы Херсона Екатерины Гандзюк, обжалуют решение о его экстрадиции из Болгарии в Украину.

Одного из фигурантов дела Гандзюк могут выпустить на свободу. Фигурант дела активистки Екатерины Гандзюк Игорь Павловский затягивает судебное заседание, симулируя плохое самочувствие, чтобы выйти на свободу. Во время последнего суда его госпитализировали прямо из зала.

В Болгарии суд разрешил экстрадировать фигуранта дела Гандзюк. Бургасский окружной суд разрешил экстрадицию в Украину фигуранта дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Алексея Левина.