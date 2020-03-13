В МАУ відповіли на закиди "викривача" рейсу "Мілан-Київ"

Президент авіакомпанії МАУ Євген Дихне відповів на закиди пасажира рейсу "Мілан-Київ" Антон Гури, який ввечері 12 березня виклав в мережу відео з літака і заявив, що нібито половина пасажирів кашляли і пили жарознижуючі препарати

Фото: flickr

Президент авіакомпанії МАУ Євген Дихне відповів на закиди пасажира рейсу "Мілан-Київ" Антон Гури, який ввечері 12 березня виклав в мережу відео з літака і заявив, що нібито половина пасажирів кашляли і пили жарознижуючі препарати

Свою позицію Євген Дихне опублікував у Facebook, передає RegioNews.

"Ми з колегами уважно подивилися цей фільм жахів. І вирішили розвінчати відверту брехню", - сказав він.

За словами Євгена Дихне, Гура придбав квитки за маршрутом Київ - Мілан - Київ, він прибув до Мілана 12 березня, не був допущений до Шенгенської зони через відсутність підтвердження можливості перебування в країні і відсутність чіткої мети поїздки, і був відправлений назад в Київ найближчим рейсом від 12 березня.

Таким чином він не міг бачити порожній Мілан.

Також Дихне відповів на закиди, що "бортпровідники бігали по салону і давали єгиптянам жарознижувальні".

Він зазначив, що за усіма правилами бортпровідники не мають права давати пасажирам медичні препарати і не робили цього під час рейсу.

Екіпаж прийняв рішення забезпечити всіх пасажирів рейсу захисними масками для максимального забезпечення безпеки перельоту.

За його словами, при виявленні у пасажирів симптомів інфекційного/вірусного захворювання, в тому числі симптомів ГРВІ, бортпровідники повідомляють про це пілотам, які, в свою чергу, за 30 хвилин до посадки повідомляють про це наземним службам. Саме такі дії були здійснені екіпажем.

Також Дихне розповів, що на реєстрації було виявлено 10 пасажирів з підозрілими ознаками захворювання, вони були зняті з рейсу і не допущені до польоту.

Після прибуття в Міжнародний аеропорт "Бориспіль" першими на борт піднялися медичні співробітники, і начальник санітарно-карантинного пункту аеропорту з помічником особисто провели медичний контроль і температурний скринінг.

Він додав, що після виконання процедури основна частина пасажирів була відправлена ​​автобусами в термінал, троє пасажирів з підозрою на захворювання вирушили в кареті швидкої допомоги в інфекційне відділення Олександрівської клінічної лікарні м.Києва.

За словами Євгена Дихне, льотний екіпаж своєчасно повідомив орган УВС про наявність на борту пасажирів з підозрою на вірус, заповнив і надав по прильоту форму.

"А ми тим часом з юристами працюємо над тим, щоб надати словами блогера належну оцінку. Тому що дії, спрямовані на цілеспрямоване розпалювання паніки і на підрив довіри до інститутів влади, недовіру до лікарів, повинні бути оцінені правоохоронцями", - сказав Євген Дихне.

Нагадаємо, ввечері 12 березня в аеропорт "Бориспіль" прилетів літак з Мілану, в якому були хворі іноземці.

Усі пасажири літака з Мілана, який приземлився в аеропорту "Бориспіль" ввечері 12 березня і на борту якого перебували пасажири з ознаками респіраторних захворювань, отримають направлення пройти тест на COVID-19.

Пізніше заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив в ефірі програми "Право на владу", що температурний скрінінг проводився всім пасажирам, а в трьох з них, госпіталізованих до Олександрівської лікарні в Києві, коронавірусу не виявили.

Також у мережі з'явилися подробиці про пасажира рейсу "Мілан-Київ", який прилетів увечері 12 березня в аеропорт "Боріспль" Антона Гуру.