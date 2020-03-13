Стало відомо, ким є "викривач" рейсу "Мілан-Київ"

У мережі з'явилися подробиці про пасажира рейсу "Мілан-Київ", який прилетів увечері 12 березня в аеропорт "Боріспль" з хворими пасажирами на борту, Антоні Гурі, який і повідомив про ситуацію на літаку

Фото: facebook/anton.gura

У мережі з'явилися подробиці про пасажира рейсу "Мілан-Київ", який прилетів увечері 12 березня в аеропорт "Боріспль" з хворими пасажирами на борту, Антоні Гурі, який і повідомив про ситуацію на літаку

Як передає RegioNews, Гура є співзасновником "Незалежної спілки працівників медичної галузі" і він сам зголосився провести "соціальний експеримент" - за один день злітати в Мілан і назад до Києва. Про це він сказав у програмі "Право на владу".

При цьому він не зміг чітко відповісти на запитання, чи відправиться він в самоізоляцію.

Також на відео Гури з літака видно, як він знімає маску і чіпає обличчя руками, що лікарі-інфекціоністи категорично забороняють робити.

(Антон Гура. 2012 год)

За даними ЗМІ, також Гура є влогером Youtube-каналу "Klymenko Time", який багато журналістів пов'язують з колишнім міністром доходів і зборів Олександром Клименко, який ховається від українського правосуддя.

Як зазначив нардеп Олександр Дубинський, саме канал сплатив "активісту" політ в Італію і назад.

Крім того, журналісти писали про те, що Гура близький до нардепу від "Слуги народу", засновнику клініки "Борис" Михайлу Радуцькому.

Гура прославився і своєю критикою медичної реформи, називаючи її "геноцидом українців", а також вказував на бездіяльність МОЗ, зазначивши, що може за низькою ціною закупити тест-системи для виявлення коронавірусу.

Як зазначено в анкеті Гури на сайті одного з найбільших російськомовних майданчиків з пошуку роботи для акторів, моделей і співаків, он "за вдачею актор, хоч і не вчився цьому. У житті люблю слова, тільки в перед не озираючись назад".

Нагадаємо, ввечері 12 березня в аеропорт "Бориспіль" прилетів літак з Мілана, в якому були хворі громадяни Єгипту і які збивали собі температуру за допомогою "Терафлю".

Пізніше заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив в ефірі програми "Право на владу", що температурний скрінінг проводився всім пасажирам, а в трьох з них, госпіталізованих до Олександрівської лікарні в Києві, коронавірусу не виявили.

В МОЗ заявили, що усі пасажири даного літака отримають направлення пройти тест на COVID-19.