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13 березня 2020, 09:50 12

Усі пасажири літака "Мілан-Київ" пройдуть тест на коронавірус - МОЗ

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13 березня 2020, 09:50 12
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Усі пасажири літака з Мілана, який приземлився в аеропорту "Бориспіль" ввечері 12 березня і на борту якого перебували пасажири з ознаками респіраторних захворювань, отримають направлення пройти тест на COVID-19
Фото: скрін з відео
Усі пасажири літака з Мілана, який приземлився в аеропорту "Бориспіль" ввечері 12 березня і на борту якого перебували пасажири з ознаками респіраторних захворювань, отримають направлення пройти тест на COVID-19

Як передає RegioNews, про це заявили у пресслужбі МОЗ України.

"Кожному пасажиру буде надано інструкцію щодо самоізоляції, направлення найшвидшим часом пройти тест на COVID-19. В разі необхідності пасажири будуть ізольовані та пройдуть лікування відповідно до встановленого протоколу", - йдеться у повідомленні.

Також у МОЗ додали, що отримали список усіх, хто перебував на борту, всім був проведений температурний скринінг.

Нагадаємо, ввечері 12 березня в аеропорт "Бориспіль" прилетів літак з Мілана, в якому були хворі громадяни Єгипту і які збивали собі температуру за допомогою "Терафлю".

Пізніше заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив в ефірі програми "Право на владу", що температурний скрінінг проводився всім пасажирам, а в трьох з них, госпіталізованих до Олександрівської лікарні в Києві, коронавірусу не виявили.


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