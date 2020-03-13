Усі пасажири літака "Мілан-Київ" пройдуть тест на коронавірус - МОЗ
Як передає RegioNews, про це заявили у пресслужбі МОЗ України.
"Кожному пасажиру буде надано інструкцію щодо самоізоляції, направлення найшвидшим часом пройти тест на COVID-19. В разі необхідності пасажири будуть ізольовані та пройдуть лікування відповідно до встановленого протоколу", - йдеться у повідомленні.
Також у МОЗ додали, що отримали список усіх, хто перебував на борту, всім був проведений температурний скринінг.
Нагадаємо, ввечері 12 березня в аеропорт "Бориспіль" прилетів літак з Мілана, в якому були хворі громадяни Єгипту і які збивали собі температуру за допомогою "Терафлю".
Пізніше заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив в ефірі програми "Право на владу", що температурний скрінінг проводився всім пасажирам, а в трьох з них, госпіталізованих до Олександрівської лікарні в Києві, коронавірусу не виявили.
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