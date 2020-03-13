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13 марта 2020, 20:18 42

В МАУ ответили на упреки "обличителя" рейса "Милан-Киев"

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13 марта 2020, 20:18 42
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Президент авиакомпании МАУ Евгений Дыхне ответил на упреки пассажира рейса "Милан-Киев" Антона Гуры, который вечером 12 марта выложил в сеть видео с самолета и заявил, что якобы половина пассажиров кашляли и пили жаропонижающие препараты
Фото: flickr
Президент авиакомпании МАУ Евгений Дыхне ответил на упреки пассажира рейса "Милан-Киев" Антона Гуры, который вечером 12 марта выложил в сеть видео с самолета и заявил, что якобы половина пассажиров кашляли и пили жаропонижающие препараты

Свою позицию Евгений Дыхне опубликовал в Facebook, передает RegioNews.

"Мы с коллегами внимательно посмотрели этот фильм ужасов. И решили развенчать откровенную ложь", - сказал он.

По словам Евгения Дыхне, Гура приобрел билеты по маршруту Киев - Милан - Киев, он прибыл в Милан 12 марта, не был допущен к Шенгенской зоне из-за отсутствия подтверждения возможности пребывания в стране и отсутствия четкой цели поездки, и был отправлен обратно в Киев ближайшим рейсом от 12 марта.

Таким образом он не мог видеть пустой Милан.

Также Дыхне ответил на упреки, что "бортпроводники бегали по салону и давали египтянам жаропонижающие".

Он отметил, что по всем правилам бортпроводники не имеют права давать пассажирам медицинские препараты и не делали этого во время рейса.

Экипаж принял решение обеспечить всех пассажиров рейса защитными масками для максимального обеспечения безопасности перелета.

По его словам, при обнаружении у пассажиров симптомов инфекционного/вирусного заболевания, в том числе симптомов ОРВИ, бортпроводники сообщают об этом пилотам, которые, в свою очередь, за 30 минут до посадки сообщают об этом наземным службам. Именно такие действия были осуществлены экипажем.

Также Дыхне рассказал, что на регистрации было выявлено 10 пассажиров с подозрительными признаками заболевания, они были сняты с рейса и не допущены к полету.

По прибытии в Международный аэропорт "Борисполь" первыми на борт поднялись медицинские сотрудники, и начальник санитарно-карантинного пункта аэропорта с помощником лично провели медицинский контроль и температурный скрининг.

Он добавил, что после выполнения процедуры основная часть пассажиров была отправлена ​​автобусами в терминал, трое пассажиров с подозрением на заболевание отправились в карете скорой помощи в инфекционное отделение Александровской клинической больницы г. Киева.

По словам Евгения Дыхне, летный экипаж своевременно сообщил орган УВД о наличии на борту пассажиров с подозрением на вирус, заполнил и предоставил по прилету форму.

"А мы тем временем с юристами работаем над тем, чтобы предоставить словам блогера надлежащую оценку. Потому что действия, направленные на целенаправленное разжигание паники и на подрыв доверия к институтам власти, недоверие к врачам, должны быть оценены правоохранительными органами по достоинству", - сказал Евгений Дыхне.

Напомним, вечером 12 марта в аэропорт "Борисполь" прилетел самолет из Милана, в котором были больные граждане Египта.

Все пассажиры самолета из Милана, который приземлился в аэропорту "Борисполь" вечером 12 марта и на борту которого находились пассажиры с признаками респираторных заболеваний, получат направление пройти тест на COVID-19.

Позже заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил в эфире программы "Право на владу", что температурный скрининг проводился всем пассажирам, а у трех из них, госпитализированных в Александровскую больницу в Киеве, коронавирус не обнаружили.

Также в сети появились подробности о пассажире рейса "Милан-Киев", прилетевшем вечером 12 марта в аэропорт "Бориспль", Антоне Гуре.


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