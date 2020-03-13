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13 марта 2020, 11:59 6

Кабмин переходит на работу онлайн

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13 марта 2020, 11:59 6
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Правительство Украины изменило регламент проведения своих заседаний в связи введенными мерами предосторожности из-за карантина в стране
Фото: скрин с видео
Правительство Украины изменило регламент проведения своих заседаний в связи введенными мерами предосторожности из-за карантина в стране

Как передает RegioNews, такое решение было принято на выездном заседании правительства 13 марта при участии президента Украины.

"Для стабильной работы Кабмина внести изменения в регламент работы Кабмина и ввести возможность проведения онлайн заседаний правительства или отдельных членов, если они отсутствуют по разным причинам", - предложили на заседании.

Решение поддержали единогласно.

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Напомним, раньше председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков из-за введения в Украине карантина ограничил доступ к зданию парламента всем. Это не касается только нардепов и помощников.

По состоянию на 12 марта в Украине зафиксировали уже три случая заболевания коронавирусной инфекцией - у мужчины в Черновцах (первый случай коронавируса), у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого вернулась из Италии.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, учиться будут дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.

С 11 марта усиленный контроль введен на контрольно-пропускных пунктах на Донбассе из-за угрозы коронавируса.


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