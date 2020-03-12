Нацбанк складатиме гривні в печі, щоб побороти коронавірус

З метою зменшення ризиків поширення коронавірусу Національний банк України прийняв нові правила обробки готівки, яку відправляють комерційні банки до центрального сховища

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З метою зменшення ризиків поширення коронавірусу Національний банк України прийняв нові правила обробки готівки, яку відправляють комерційні банки до центрального сховища

Про це повідомляє пресслужба НБУ, передає RegioNews.

Зазначається, що впродовж 14 днів готівка буде зберігатись в окремому сховищі.

"Цей термін значно перевищує період виживання коронавірусу на поверхнях (від кількох годин до кількох діб згідно з наявними даними)", - уточнили в НБУ.

Потім гроші будуть обробляти за допомогою спеціалізованих високошвидкісних машин.

Ті банкноти, які придатні до повторного обігу, будуть запаковані в пачки та термоусадкову плівку.

"На цьому етапі пачки банкнот у термоусадковій печі піддаються температурному шоку (160 градусів за Цельсієм), що теж сприятиме боротьбі із вірусом", - додали в НБУ.

Нагадаємо, Національний банк України в лютому 2020 року віддав 768,8 мільйона доларів на погашення державного валютного боргу.