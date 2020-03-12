Нацбанк складатиме гривні в печі, щоб побороти коронавірус
Про це повідомляє пресслужба НБУ, передає RegioNews.
Зазначається, що впродовж 14 днів готівка буде зберігатись в окремому сховищі.
"Цей термін значно перевищує період виживання коронавірусу на поверхнях (від кількох годин до кількох діб згідно з наявними даними)", - уточнили в НБУ.
Потім гроші будуть обробляти за допомогою спеціалізованих високошвидкісних машин.
Ті банкноти, які придатні до повторного обігу, будуть запаковані в пачки та термоусадкову плівку.
"На цьому етапі пачки банкнот у термоусадковій печі піддаються температурному шоку (160 градусів за Цельсієм), що теж сприятиме боротьбі із вірусом", - додали в НБУ.
Нагадаємо, Національний банк України в лютому 2020 року віддав 768,8 мільйона доларів на погашення державного валютного боргу.
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