Зустріч у Мінську: Україна та Росія домовилися про обмін полоненими і відкриття КПВВ

У Мінську відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, на якому були присутні керівник Офісу президента України Андрій Єрмак і заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак

У Мінську відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, на якому були присутні керівник Офісу президента України Андрій Єрмак і заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак

Як повідомили RegioNews у пресслужбі Офісу президента України, за результатами зустрічі сторони досягли домовленостей щодо обміну утримуваними особами. Зокрема, домовилися представити в ТКГ перелік осіб, що підлягають взаємному звільненню, маючи на увазі необхідність завершення вказаних звільнень у найкоротший термін. "Представити в ТКГ остаточно узгоджені списки осіб, що підлягають процедурі взаємного звільнення, включно з підсумками верифікації, проведеної Міжнародним комітетом Червоного Хреста, з безумовним і безперешкодним доступом представників МКЧХ до визначених осіб на територіях України та ОРДЛО", - уточнили в Офісі. Також сторони домовилися про розведення сил і засобів, одночасне відкриття КПВВ у населеному пункті Золоте і населеному пункті Щастя, а також запровадження Консультативної ради. "Підписати Рішення Тристоронньої контактної групи щодо запровадження Консультативної ради в складі політичної підгрупи ТКГ після консультацій з представниками ОБСЄ, Французької Республіки та Федеративної Республіки Німеччина щодо виконання домовленостей, досягнутих під час саміту в Нормандському форматі", - йдеться у повідомленні. Нагадаємо, до підготовленого Україною списку із 200 військовополонених, які утримуються ОРДЛО і Російській Федерації, було включено 86 незаконно ув’язнених кримських татар. Пізніше лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв заявив, що кримські татари, включені в список на обмін, можуть відмовитися приймати в ньому участь, якщо дізнаються, що їх змінюють "на бандитів".

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