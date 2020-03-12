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12 березня 2020, 08:12 12

Зустріч у Мінську: Україна та Росія домовилися про обмін полоненими і відкриття КПВВ

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12 березня 2020, 08:12 12
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У Мінську відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, на якому були присутні керівник Офісу президента України Андрій Єрмак і заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак
У Мінську відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, на якому були присутні керівник Офісу президента України Андрій Єрмак і заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак

Як повідомили RegioNews у пресслужбі Офісу президента України, за результатами зустрічі сторони досягли домовленостей щодо обміну утримуваними особами.

Зокрема, домовилися представити в ТКГ перелік осіб, що підлягають взаємному звільненню, маючи на увазі необхідність завершення вказаних звільнень у найкоротший термін.

"Представити в ТКГ остаточно узгоджені списки осіб, що підлягають процедурі взаємного звільнення, включно з підсумками верифікації, проведеної Міжнародним комітетом Червоного Хреста, з безумовним і безперешкодним доступом представників МКЧХ до визначених осіб на територіях України та ОРДЛО", - уточнили в Офісі.

Також сторони домовилися про розведення сил і засобів, одночасне відкриття КПВВ у населеному пункті Золоте і населеному пункті Щастя, а також запровадження Консультативної ради.

"Підписати Рішення Тристоронньої контактної групи щодо запровадження Консультативної ради в складі політичної підгрупи ТКГ після консультацій з представниками ОБСЄ, Французької Республіки та Федеративної Республіки Німеччина щодо виконання домовленостей, досягнутих під час саміту в Нормандському форматі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, до підготовленого Україною списку із 200 військовополонених, які утримуються ОРДЛО і Російській Федерації, було включено 86 незаконно ув’язнених кримських татар. Пізніше лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв заявив, що кримські татари, включені в список на обмін, можуть відмовитися приймати в ньому участь, якщо дізнаються, що їх змінюють "на бандитів".


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