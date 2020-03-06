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06 березня 2020, 14:27 3

Стало відомо, про що говоритимуть у Мінську 11 березня

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06 березня 2020, 14:27 3
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На засіданні Тристоронньої контактної групи у Мінську 11 березня продовжать переговори щодо трьох наступних точок розведення військ у зоні конфлікту на Донбасі
Фото: скрін з відео
На засіданні Тристоронньої контактної групи у Мінську 11 березня продовжать переговори щодо трьох наступних точок розведення військ у зоні конфлікту на Донбасі

Як передає RegioNews, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі програми "Право на владу".

"У нас є три додаткові точки, де ми хочемо проводити розведення, вони обговорюються. 11 березня має відбутися чергове засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську, де ця дискусія буде продовжена", – сказав він.

За словами Кулеби, ми "дуже чітко і планово" ідемо шляхом реалізації ініціатив президента Володимира Зеленського, спрямованих на встановлення миру в Україні.

"Але найголовніше, що мир – це відновлення територіальної цілісності, ми завжди повинні про це пам’ятати. Але ми не маємо справу з легким партнером – будемо розмовляти, будемо шукати розв'язки, тому що наша мета зрештою – це саме наша держава", – зазначив міністр.

Нагадаємо, 1 березня голова Офісу президента України Андрій Єрмак в Мінську зустрівся з заступником керівника адміністрації президента РФ Дмитром Козаком. Сторони говорили про взаємне звільнення утримуваних осіб у форматі "всіх на всіх", про що домовилися лідери "Нормандської четвірки" під час зустрічі в Парижі в грудні 2019 року.

6 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що 11 березня у Мінську на засіданні ТКГ обговорять обмін полоненими і "нормандський саміт".


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