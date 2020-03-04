Звільнений з ОРДЛО у грудні 2019 року катував українців у тюрмі "ДНР” – СБУ
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.
Цей громадянин у тюрмі так званого "МДБ ДНР" на території колишнього заводу "Ізоляція" у Донецьку добровільно вступив до складу вказаного незаконного збройного підрозділу. Спільно з іншими учасниками НЗФ він застосовував фізичне насильство та катував своїх же співгромадян, як цивільних осіб, так і полонених військовослужбовців Збройних Сил України, які утримувались у цій катівні.
Докази вчинення ним особливо тяжких злочинів правоохоронці збирали під час допитів потерпілих.
СБУ також провела обшук житла зловмисника та вилучила речі, предмети і документи, що підтверджують його участь у терористичній організації "ДНР", і будуть долучені до справи.
Наразі затриманому повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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