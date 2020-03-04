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04 березня 2020, 17:31 3

Звільнений з ОРДЛО у грудні 2019 року катував українців у тюрмі "ДНР” – СБУ

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04 березня 2020, 17:31 3
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Слідчі Служби безпеки України оголосили про підозру звільненому у грудні 2019 року українському громадянину, викритому на катуванні співвітчизників під час утримання у так званій "ДНР"
Фото: pixabay.com
Слідчі Служби безпеки України оголосили про підозру звільненому у грудні 2019 року українському громадянину, викритому на катуванні співвітчизників під час утримання у так званій "ДНР"

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Цей громадянин у тюрмі так званого "МДБ ДНР" на території колишнього заводу "Ізоляція" у Донецьку добровільно вступив до складу вказаного незаконного збройного підрозділу. Спільно з іншими учасниками НЗФ він застосовував фізичне насильство та катував своїх же співгромадян, як цивільних осіб, так і полонених військовослужбовців Збройних Сил України, які утримувались у цій катівні.

Докази вчинення ним особливо тяжких злочинів правоохоронці збирали під час допитів потерпілих.

СБУ також провела обшук житла зловмисника та вилучила речі, предмети і документи, що підтверджують його участь у терористичній організації "ДНР", і будуть долучені до справи.

Наразі затриманому повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.


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