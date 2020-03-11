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11 березня 2020, 11:01 35

Президент представив нового міністра оборони

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11 березня 2020, 11:01 35
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Президент України Володимир Зеленський представив 11 березня нового міністра оборони України Андрія Тарана
Фото: скрін з відео
Президент України Володимир Зеленський представив 11 березня нового міністра оборони України Андрія Тарана

Як передає RegioNews, церемонія відбулася в Міністерстві оборони України.

"Сьогодні я маю честь представити нового міністра оборони України Андрія Васильовича Тарана. Це почесна і водночас дуже відповідальна місія. Я вітаю вас і водночас бажаю вам витримки, сил і сталевого духу", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада України проголосувала за відставку прем'єра Олексія Гончарука і призначення нового прем'єр-міністра Дениса Шмигаля за пропозицією президента.

Після цього ВР проголосувала за новий склад Кабінету міністрів.

11 березня Кабмін уповноважив заступників міністерств на тимчасове виконання обов’язків міністрів.


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