Президент представив нового міністра оборони
Президент України Володимир Зеленський представив 11 березня нового міністра оборони України Андрія Тарана
Президент України Володимир Зеленський представив 11 березня нового міністра оборони України Андрія Тарана
Як передає RegioNews, церемонія відбулася в Міністерстві оборони України.
"Сьогодні я маю честь представити нового міністра оборони України Андрія Васильовича Тарана. Це почесна і водночас дуже відповідальна місія. Я вітаю вас і водночас бажаю вам витримки, сил і сталевого духу", – сказав Зеленський.
Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада України проголосувала за відставку прем'єра Олексія Гончарука і призначення нового прем'єр-міністра Дениса Шмигаля за пропозицією президента.
Після цього ВР проголосувала за новий склад Кабінету міністрів.
11 березня Кабмін уповноважив заступників міністерств на тимчасове виконання обов’язків міністрів.
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- 16:45 08 березня Знайшлась країна, яка прийме пасажирів багатостраждального лайнера
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