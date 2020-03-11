Президент представил нового министра обороны

Президент Украины Владимир Зеленский представил 11 марта нового министра обороны Украины Андрея Тарана

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Президент Украины Владимир Зеленский представил 11 марта нового министра обороны Украины Андрея Тарана

Как передает RegioNews, церемония состоялась в Министерстве обороны Украины.

"Сегодня я имею честь представить нового министра обороны Украины Андрея Васильевича Тарана. Это почетная и одновременно очень ответственная миссия. Я поздравляю вас и одновременно желаю вам выдержки, сил и стального духа", - сказал Зеленский.

Напомним, 4 марта Верховная Рада проголосовала за отставку премьера Алексея Гончарука и назначение нового премьер-министра Дениса Шмыгаля по предложению президента.

После этого ВР проголосовала за новый состав Кабинета министров.

11 марта Кабмин уполномочил заместителей министерств на временное исполнение обязанностей министров.