Президент представил нового министра обороны
Президент Украины Владимир Зеленский представил 11 марта нового министра обороны Украины Андрея Тарана
Президент Украины Владимир Зеленский представил 11 марта нового министра обороны Украины Андрея Тарана
Как передает RegioNews, церемония состоялась в Министерстве обороны Украины.
"Сегодня я имею честь представить нового министра обороны Украины Андрея Васильевича Тарана. Это почетная и одновременно очень ответственная миссия. Я поздравляю вас и одновременно желаю вам выдержки, сил и стального духа", - сказал Зеленский.
Напомним, 4 марта Верховная Рада проголосовала за отставку премьера Алексея Гончарука и назначение нового премьер-министра Дениса Шмыгаля по предложению президента.
После этого ВР проголосовала за новый состав Кабинета министров.
11 марта Кабмин уполномочил заместителей министерств на временное исполнение обязанностей министров.
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