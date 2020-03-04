НАБУ відкрило справу проти Нефьодова - ЗМІ

Національної антикорупційне бюро України за рішенням суду відкрило справу про можливу корупцію глави Державної митної служби Максима Нефьодова

Фото: Максим Нефедов/Facebook

Національної антикорупційне бюро України за рішенням суду відкрило справу про можливу корупцію глави Державної митної служби Максима Нефьодова

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на РБК-Україна.

"Ми виконали рішення суду і відкрили кримінальне провадження", - розповіло джерело видання в НАБУ.

За даними видання, група осіб нібито систематично отримувала хабарі за поставки горючих і не сертифікованих панелей на ринок України на підставі фіктивного аудиту заводів-постачальників.

Також стверджується, що в результаті таких дій держава нібито понесла збитки на суму понад 40 млн гривень. Сам глава митної служби в коментарі виданню заявив, що ця "справа" ініційована його недоброзичливцями.