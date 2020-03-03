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03 березня 2020, 16:36 16

У Кабміні запропонували змінити межі трьох міст: подробиці

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03 березня 2020, 16:36 16
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Уряд запропонував змінити межі міст Городок, Овруч та Арциз
Фото: Facebook
Уряд запропонував змінити межі міст Городок, Овруч та Арциз

Про це йдеться на офіційному сайті парламенту, повідомляють RegioNews.

3 березня на сайті Ради були зареєстровані відповідні проекти постанов.

Таким чином, Кабмін вніс до ВР такі проекти: №3143 про зміну і встановлення меж міста Овруч Овруцького району Житомирської області; №3142 про зміну і встановлення меж міста Городка Городоцького району Хмельницької області; №3141 про зміну і встановлення меж міста Арциза Арцизького району Одеської області.

Як інформували RegioNews раніше, 2 березня у приміщення Вінницької ОДА відбулася дискусійна зустріч "Конституційне забезпечення децентралізації в Україні – 2020”, на якій представники Вінницької, Тернопільської та Хмельницької областей обговорили деталі реформи.


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