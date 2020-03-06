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06 марта 2020, 17:02 2

Нефедов не исключает возможность своей отставки

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06 марта 2020, 17:02 2
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Председатель Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов заявил, что в случае, если новый Кабмин не будет поддерживать его реформы, он готов покинуть пост
Фото: Facebook
Председатель Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов заявил, что в случае, если новый Кабмин не будет поддерживать его реформы, он готов покинуть пост

Об этом он заявил в интервью НВ, передает RegioNews.

По его словам, планируется встреча с новым премьер-министром и министром финансов, в ходе которой будет решено, смогут ли они работать, как команда.

Процедура предусматривает, что возможность изменять руководителей центральных органов исполнительной власти в течение четырех месяцев после смены правительства.

"Точно могу сказать, что я не держаться за кресло. Если будет понятно, что там нет химии и нет взаимного доверия или нет общего видения относительно тех планов реформ, которые я описывал, когда приходил на эту должность, то, конечно, я готов и сам уйти ", - сказал Нефедов.

Напомним, 4 марта Верховная Рада проголосовала за отставку премьера Алексея Гончарука и назначение нового премьер-министра Дениса Шмыгаля по предложению президента.

После этого ВР проголосовала за новый состав Кабинета министров.


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