Нефедов не исключает возможность своей отставки

Председатель Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов заявил, что в случае, если новый Кабмин не будет поддерживать его реформы, он готов покинуть пост

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Председатель Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов заявил, что в случае, если новый Кабмин не будет поддерживать его реформы, он готов покинуть пост

Об этом он заявил в интервью НВ, передает RegioNews. По его словам, планируется встреча с новым премьер-министром и министром финансов, в ходе которой будет решено, смогут ли они работать, как команда. Процедура предусматривает, что возможность изменять руководителей центральных органов исполнительной власти в течение четырех месяцев после смены правительства.



"Точно могу сказать, что я не держаться за кресло. Если будет понятно, что там нет химии и нет взаимного доверия или нет общего видения относительно тех планов реформ, которые я описывал, когда приходил на эту должность, то, конечно, я готов и сам уйти ", - сказал Нефедов. Напомним, 4 марта Верховная Рада проголосовала за отставку премьера Алексея Гончарука и назначение нового премьер-министра Дениса Шмыгаля по предложению президента. После этого ВР проголосовала за новый состав Кабинета министров.

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