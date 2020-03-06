11:42  06 березня
У Зеленського відреагували на слова Шмигаля про подачу води до Криму
12:14  06 березня
Не будемо ліквідовувати лікарні та звільняти медиків – прем'єр
13:00  06 березня
"Підлий удар в спину": Меджліс прокоментував кримську заяву Шмигаля
UA | RU
UA | RU
06 березня 2020, 14:40 4

Суд арештував двох екскерівників силових відомств через справу Майдану

Читайте также
на русском языке
06 березня 2020, 14:40 4
Читайте также на русском языке
В рамках розслідування справи Майдану Печерський районний суд Києва заочно заарештував двох колишніх керівників правоохоронних органів. Мова йде про кримінальне провадження від 23 червня 2017 року
Фото: flickr
В рамках розслідування справи Майдану Печерський районний суд Києва заочно заарештував двох колишніх керівників правоохоронних органів. Мова йде про кримінальне провадження від 23 червня 2017 року

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, передає передає RegioNews.

Згідно з матеріалами справи, розслідуються обставини організації колишнім президентом Віктором Януковичем перевищення влади та службових повноважень працівниками правоохоронних органів.

"За клопотанням Офісу генерального прокурора Печерський районний суд 4 березня 2020 року обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою для колишніх високопосадовців – двох керівників правоохоронних органів. Їх підозрюють у причетності до організації вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів проти мітингувальників у лютому 2014 року”, - повідомили у відомстві.

В Офісі генпрокурора також зазначили, що підозрювані переховуються на території Російської Федерації і тому оголошені у розшук.

Це дозволить прокурорам розпочати процедуру їхньої екстрадиції та застосувати процедури спеціального досудового розслідування і заочного засудження.

Нагадаємо, у зв'язку з тим, що з 20 листопада 2019 органи прокуратури втратили слідчі функції, справи Майдану перейшли частково до Державного бюро розслідувань, частково - до Національного антикорупційного бюро. В рамках ДБР був створений відділ з розслідувань справ Майдану, який очолив Олександр Буряк, який займав раніше посаду заступника директора ДБР.


суд майдан генпрокурор
Суд в Криму залишив під вартою керченських підлітків
05 березня 2020, 17:04
Зеленський прокоментував можливу відставку Рябошапки
05 березня 2020, 12:34
Рада таки збирає ще одне позачергове засідання через недовіру Рябошапці
05 березня 2020, 08:15
Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського
29 лютого 2020, 12:42
Базовий варіант для Зеленського - заміна Гончарука і найзашкварених міністрів - політолог
02 березня 2020, 12:15
Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
29 лютого 2020, 19:44
В Борисполі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
28 лютого 2020, 12:57
Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня
29 лютого 2020, 18:48
Зеленський позачергово скликає Раду. Можуть розглядати відставку Гончарука
28 лютого 2020, 19:34
Останні Популярні
Вадим Денисенко
Андрій Романенко
Юрій Гаврилечко
Всі блоги »
Горіти тобі в штабі. Чи отримає скандальний нардеп Іванісов своїх депутатів на Рівненщині
06 березня 2020, 11:42
Зеленський на Полтавщині обіймався з евакуйованими і спілкувався з бізнесменами
05 березня 2020, 20:09
Всі публікації »
ЗеКабмін. Весняна пересадка – Спецвипуск "НеПогоди"
05 березня 2020, 21:00
Королевську виганяють, а "слугам народу" охолоджують запал, – НеПогода
04 березня 2020, 17:50
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Всі відео »
Кучер Олексій Володимирович
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро Анатолійович
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »