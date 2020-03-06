Суд арештував двох екскерівників силових відомств через справу Майдану

В рамках розслідування справи Майдану Печерський районний суд Києва заочно заарештував двох колишніх керівників правоохоронних органів. Мова йде про кримінальне провадження від 23 червня 2017 року

Фото: flickr

В рамках розслідування справи Майдану Печерський районний суд Києва заочно заарештував двох колишніх керівників правоохоронних органів. Мова йде про кримінальне провадження від 23 червня 2017 року

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, передає передає RegioNews.

Згідно з матеріалами справи, розслідуються обставини організації колишнім президентом Віктором Януковичем перевищення влади та службових повноважень працівниками правоохоронних органів.

"За клопотанням Офісу генерального прокурора Печерський районний суд 4 березня 2020 року обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою для колишніх високопосадовців – двох керівників правоохоронних органів. Їх підозрюють у причетності до організації вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів проти мітингувальників у лютому 2014 року”, - повідомили у відомстві.

В Офісі генпрокурора також зазначили, що підозрювані переховуються на території Російської Федерації і тому оголошені у розшук.

Це дозволить прокурорам розпочати процедуру їхньої екстрадиції та застосувати процедури спеціального досудового розслідування і заочного засудження.

Нагадаємо, у зв'язку з тим, що з 20 листопада 2019 органи прокуратури втратили слідчі функції, справи Майдану перейшли частково до Державного бюро розслідувань, частково - до Національного антикорупційного бюро. В рамках ДБР був створений відділ з розслідувань справ Майдану, який очолив Олександр Буряк, який займав раніше посаду заступника директора ДБР.