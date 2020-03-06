Суд арештував двох екскерівників силових відомств через справу Майдану
Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, передає передає RegioNews.
Згідно з матеріалами справи, розслідуються обставини організації колишнім президентом Віктором Януковичем перевищення влади та службових повноважень працівниками правоохоронних органів.
"За клопотанням Офісу генерального прокурора Печерський районний суд 4 березня 2020 року обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою для колишніх високопосадовців – двох керівників правоохоронних органів. Їх підозрюють у причетності до організації вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів проти мітингувальників у лютому 2014 року”, - повідомили у відомстві.
В Офісі генпрокурора також зазначили, що підозрювані переховуються на території Російської Федерації і тому оголошені у розшук.
Це дозволить прокурорам розпочати процедуру їхньої екстрадиції та застосувати процедури спеціального досудового розслідування і заочного засудження.
Нагадаємо, у зв'язку з тим, що з 20 листопада 2019 органи прокуратури втратили слідчі функції, справи Майдану перейшли частково до Державного бюро розслідувань, частково - до Національного антикорупційного бюро. В рамках ДБР був створений відділ з розслідувань справ Майдану, який очолив Олександр Буряк, який займав раніше посаду заступника директора ДБР.
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