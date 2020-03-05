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05 березня 2020, 14:17 7

Новим генпрокурором може стати Венедиктова - ЗМІ

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05 березня 2020, 14:17 7
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За інформацією ЗМІ, замість Руслана Рябошапки посаду генерального прокурора може зайняти виконуюча обов'язків голови Державного бюро розслідувань Ірина Венедиктова
Фото: Facebook
За інформацією ЗМІ, замість Руслана Рябошапки посаду генерального прокурора може зайняти виконуюча обов'язків голови Державного бюро розслідувань Ірина Венедиктова

Про це передає RegioNews.

Зазначається, що про це повідомляють джерела із фракції "Слуга народу".

Також повідомляється, що ще однією кандидатурою на цю посаду є нардеп Сергій Іонушас.

Нагадаємо, парламент України збереться ввечері 5 березня на позачергове засідання, де буде розглядатися одне питання - про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці.


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