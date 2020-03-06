Призначення генпрокурора: в Раді назвали можливу дату позачергового засідання

Позачергове засідання українського парламенту щодо призначення нового генерального прокурора може відбутися не раніше, ніж наступного пленарного тижня - протягом 17-20 березня

Фото: twitter/verkhovna_rada

Позачергове засідання українського парламенту щодо призначення нового генерального прокурора може відбутися не раніше, ніж наступного пленарного тижня - протягом 17-20 березня

Як передає RegioNews із посиланням на "Укрінформ", про це журналістам у кулуарах Ради повідомив заступник голови комітету з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас (фракція "Слуга народу").

"Наступний тиждень у нас (протягом 10-13 березня – ред.) присвячений роботі у комітетах. Відповідно позачергове засідання, якщо і буде щодо призначення генпрокурора, то лише за тиждень", - сказав він.

Зазначимо, згідно з календарним планом третьої сесії Верховної Ради дев’ятого скликання, наступний пленарний тиждень у парламенті розпочнеться 17 березня і триватиме до 20 березня.

Нагадаємо, 5 березня під час позачергового засідання парламент проголосував за відставку генерального прокурора Руслана Рябошапки. Відповідне рішення підтримали 263 народних депутати.

4 березня Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності підтримав проект постанови про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапка (№3154).

Президент України Володимир Зеленський відмовився коментувати питання про можливу відставку генпрокурора Руслана Рябошапки.

Пізніше він прокоментував інформацію про можливу відставку генерального прокурора Руслана Рябошапки. На думку Президента, якщо робота чиновника не приносить результату, то такі чиновники не повинні обіймати посаду.