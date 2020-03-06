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06 марта 2020, 10:34 7

Вслед за Рябошапкой ушел и его первый зам - СМИ

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06 марта 2020, 10:34 7
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Первый заместитель генерального прокурора Виталий Каско подал в отставку
Фото: volynnews.com
Первый заместитель генерального прокурора Виталий Каско подал в отставку

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ZN.UA.

"Вчера подал заявление - и с сегодняшнего дня он не первый зам и не прокурор", - пишет издание.

По данным СМИ, временно исполняющим обязанности генпрокурора Руслан Рябошапка назначил Виктора Чумака.

Отметим, Каско как первый заместитель генпрокурора после отставки Руслана Рябошапки должен был автоматически стать и.о. генпрокурора.

Напомним, 5 марта во время внеочередного заседания парламент проголосовал за отставку генерального прокурора Руслана Рябошапки. Соответствующее решение поддержали 263 народных депутата.

4 марта Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности поддержал проект постановления о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке (№3154).

Президент Украины Владимир Зеленский отказался комментировать вопрос о возможной отставке генпрокурора Руслана Рябошапки.

Позже он прокомментировал информацию о возможной отставке генерального прокурора Руслана Рябошапки. По мнению Президента, если работа чиновника не приносит результата, то такие чиновники не должны занимать должность.


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