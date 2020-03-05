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05 березня 2020, 10:45 4

Чутки про коронавірус в Рені Одеської області не підтвердилися

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05 березня 2020, 10:45 4
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Підозри на коронавірус у дитини в Рені Одеської області не підтвердилися - виявилося, що він хворий звичайним грипом
Фото: Виборчком
Підозри на коронавірус у дитини в Рені Одеської області не підтвердилися - виявилося, що він хворий звичайним грипом

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив міський голова Ігор Плехов, передає RegioNews.

"За останньою інформацією, підозри на коронавірус у дитини не підтвердилися, тест показав звичайний грип. Переконливе прохання не вірити публікаціям місцевих ідіотів, хотів назвати їх по-іншому, але я все-таки мер", - написав він.

Дитину з підозрою на хворобу госпіталізували та діагностували грип А.

За останньою інформацією підозри на короновирусом у дитини не підтвердилося ,тест показав звичайний грип .Переконлива...

Опубліковано Ігорем Плеховим Середа, 4 березня 2020 р.

Як пише Избирком, вчора 4 березня, заступник міського голови Сергій Кобенко повідомив, що в Рені виявлені перші пацієнти, у яких підозрюють коронавірус, але попросив не піддаватися паніці і опублікував офіційний коментар мера.

ЗМІ повідомляли, що близько 5 днів тому житель Рені приїхав з Італії та 4 березня звернувся до медустанови. На теперішній час пацієнт ізольований вдома. Проводяться всі необхідні протиепідемічні заходи.

Між тим всі школи та дитячі садки міста закриті на карантин, але як повідомили місцевим жителям, через велику кількість хворих звичайними грип та ГРВІ.


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