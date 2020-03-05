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05 марта 2020, 13:14 17

Минздрав планирует запретить массовые мероприятия из-за коронавируса

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05 марта 2020, 13:14 17
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Из-за распространения коронавируса Министерство здравоохранения вынуждено в ближайшее время начать введение противоэпидемических ограничительных мероприятий по всей стране
Фото: moz.ukr
Из-за распространения коронавируса Министерство здравоохранения вынуждено в ближайшее время начать введение противоэпидемических ограничительных мероприятий по всей стране

Об этом во время брифинга в Новых Санжарах заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает RegioNews.

"Мы будем запрещать проведение массовых мероприятий, конференций, спортивных мероприятий. Будем закрывать временно школы - будет разрыв учебных процессов для того, чтобы ограничить скопление людей", - рассказал Ляшко.

Также он отметил, что медицинские маски не защищают от заражения и их не стоит покупать. Маску следует носить тем, у кого уже есть симптомы ОРВИ, чтобы ограничить радиус инфицирования.

По словам главного санитарного врача, сейчас в Украине зафиксировано 10 человек с подозрением на коронавирус.

Напомним, эвакуированные из китайского Уханя украинцы и иностранцы покинули медицинский центр в Новых Санжарах Полтавской области, куда они были помещены на карантин 20 февраля.


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