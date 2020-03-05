Минздрав планирует запретить массовые мероприятия из-за коронавируса
Об этом во время брифинга в Новых Санжарах заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает RegioNews.
"Мы будем запрещать проведение массовых мероприятий, конференций, спортивных мероприятий. Будем закрывать временно школы - будет разрыв учебных процессов для того, чтобы ограничить скопление людей", - рассказал Ляшко.
Также он отметил, что медицинские маски не защищают от заражения и их не стоит покупать. Маску следует носить тем, у кого уже есть симптомы ОРВИ, чтобы ограничить радиус инфицирования.
По словам главного санитарного врача, сейчас в Украине зафиксировано 10 человек с подозрением на коронавирус.
Напомним, эвакуированные из китайского Уханя украинцы и иностранцы покинули медицинский центр в Новых Санжарах Полтавской области, куда они были помещены на карантин 20 февраля.
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