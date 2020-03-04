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04 березня 2020, 17:40 3

Гончарук наголосив, що в його Уряді не було корупції

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04 березня 2020, 17:40 3
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Сьогодні Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука відправили у відставку
Фото із каналу Гончарука в телеграм
Сьогодні Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука відправили у відставку

За постанову, яку подав президент України Володимир Зеленський проголосували 353 депутати, передає RegioNews.

"Проти" не проголосував жоден депутат. Не голосували депутати фракцій "Євросолідарність" та "Голос".

"Ми змінили менеджмент ще в десятках інших державних компаній, які роками були корупційними годівницями. Незважаючи на статуси і прізвища. Правила однакові для всіх. Тому нас атакували особливо наполегливо в останні місяці. Попри опір старої системи, наш Уряд ухвалив десятки важких рішень. Але на шляху змін не можна робити крок вперед і два кроки назад", - йдеться в дописі на телеграм-канал уже колишнього Прем'єр-міністра України Олексія Гончарука.

За його словами, 6 місяців — це дуже короткий термін, щоб оцінювати результати будь-якого Уряду. Хоча окремі результати роботи українці вже бачать в платіжках.

Гончарук також вважає, що за цей період закладено фундамент для перезавантаження країни — рекордно низька інфляція, рекордно вигідне розміщення єврооблігацій, анбандлінг "Нафтогазу", запуск рекордної приватизації, перші концесійні конкурси, доступні кредити для підприємців.


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