Гончарук наголосив, що в його Уряді не було корупції
За постанову, яку подав президент України Володимир Зеленський проголосували 353 депутати, передає RegioNews.
"Проти" не проголосував жоден депутат. Не голосували депутати фракцій "Євросолідарність" та "Голос".
"Ми змінили менеджмент ще в десятках інших державних компаній, які роками були корупційними годівницями. Незважаючи на статуси і прізвища. Правила однакові для всіх. Тому нас атакували особливо наполегливо в останні місяці. Попри опір старої системи, наш Уряд ухвалив десятки важких рішень. Але на шляху змін не можна робити крок вперед і два кроки назад", - йдеться в дописі на телеграм-канал уже колишнього Прем'єр-міністра України Олексія Гончарука.
За його словами, 6 місяців — це дуже короткий термін, щоб оцінювати результати будь-якого Уряду. Хоча окремі результати роботи українці вже бачать в платіжках.
Гончарук також вважає, що за цей період закладено фундамент для перезавантаження країни — рекордно низька інфляція, рекордно вигідне розміщення єврооблігацій, анбандлінг "Нафтогазу", запуск рекордної приватизації, перші концесійні конкурси, доступні кредити для підприємців.
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