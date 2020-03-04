Зеленський вніс на розгляд депутатів постанову про звільнення Гончарука
Президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної ради проект постанови про звільнення Олексія Гончарука
Президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної ради проект постанови про звільнення Олексія Гончарука
Про це пише RegioNews.
"Уряду тісно. Хтось повинен піти!", - заявив Зеленський у своєму виступі.
Після цього на засіданні виступив Олексій Гончарук. Він сказав, що в основних питаннях - подоланні корупції, земельній реформі, обраний ним курс обов'язково збережеться.
Профільний комітет Верховної Ради рекомендував звільнити з посади Олексія Гончарука.
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