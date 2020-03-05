Прогресса достигли только по отдельным направлениям, - КИУ о правительство Гончарука
В частности, заявления Гончарука во время его первого выступления в Верховной Раде 29 августа 2019 года, сообщает RegioNews со ссылкой на страницу организации в facebook.
Напомним, вчера Премьер-министра Украины Алексея Гончарука отправили в отставку. За постановление, которое подал президент Владимир Зеленский проголосовали 353 депутата. Гончарук подчеркнул, что в его правительстве не было коррупции.
Правительство в целом придерживался определенных приоритетов работы, однако достичь прогресса удалось лишь по отдельным направлениям.
Так, были достигнуты договоренности с МВФ, внедрена Программа кредитования для предпринимателей, выросли кредитные рейтинги Украины. Зато, не удалось обеспечить заметный экономический рост, побороть коррупцию в органах государственной власти, остановить контрабанду, существенно поднять прожиточный минимум, наладить взаимодействие с ВР и принять важные круговые законопроекты.
Ниже приведен перечень тезисов из выступления А. Гончарука в ВР от 29 августа и состояние их выполнения.
"Перед этим правительством стоит важнейшая задача – экономический рост. Расти не по 2-3%, а минимум по 5-7%"
За полгода работы правительства не удалось достичь обещанных показателей роста экономики. Более того, в отдельных направлениях ситуация ухудшилась. В частности, в 2019 году зафиксирован спад промышленности на 0,5%.
"Нужно изменить отношение к Украине в мире. Это про имидж. Наш кредитный рейтинг говорит сам за себя".
Правительству удалось достичь определенного прогресса в этом вопросе. Так, в начале сентября Международное рейтинговое агентство "S&P Global Ratings" повысило долгосрочные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте с "B-" до "B". Также повысило кредитный рейтинг Украины агентство "Fitch Rating".
"Дешевое кредитование – это одна из тактических целей, которые мы поставим перед собой в ближайшее время".
Дешевое кредитование действительно стало одним из приоритетов правительства. Так, в начале февраля было объявлено о запуске государственной Программы дешевого кредитования "5-7-9" для предпринимателей.
"Я не вижу никаких оснований не принять уже в этом году (3-4 месяца у нас на это есть) все необходимые системные структурные законопроекты".
За полгода работы правительства так и не удалось наладить эффективную коммуникацию с Верховной Радой. Из представленных 128 правительственных законопроектов было принято только 25, при этом 12 из которых – технические ратификационные соглашения. В частности, депутаты не поддержали правительственный законопроект о рынке земли, проголосовав за свой вариант.
"В этом правительстве воровать не будут".
За время работы правительства А. Гончарука действительно не было громких скандалов, связанных с коррупционными действиями непосредственно членов Кабмина. Однако имели место задержания чиновников, работающих в структурах, связанных с правительством, в частности, на предприятиях "Укроборонпрома" и Государственной фискальной службе, которых подозревают в вымогательстве взяток. Кроме того, в начале февраля в Киеве был задержан начальник одного из Управлений Секретариата Кабинета министров Украины за вымогательство и получение 2,5 млн грн взятки.
"У нас в Украине задекларирован неадекватный прожиточный минимум".
За время деятельности правительства А. Гончарука революционных изменений в размере прожиточного минимума не произошло. С 1 января 2020 года прожиточный минимум вырос на 174 грн. до 2 027 грн.
"В этом году так же важно почистить налоговую от коррупции".
Гончарук неоднократно публично обращал внимание на проблему коррупции в органах налоговой службы, однако полностью решить проблему не удалось. За время работы правительства СМИ сообщали о ряде задержаний работников налоговой по подозрению в вымогательстве взяток. В частности, в городе Киеве, Днепре, Хмельницком. В конце февраля премьер-министр призвал главу Государственной налоговой службы увольнять глав областных подразделений из-за каких-либо коррупционных нарушений в области.
"Еще одной бедой является контрабанда. Это также нужно прекратить. Как это сделать мы очень хорошо знаем. Я рассчитываю, что к концу года мы забудем о контрабанде как системном явлении".
Как и в случае с налоговой, правительство проводило работу в части борьбы с контрабандой, однако полностью решить проблему не удалось. В частности, с начала года правоохранителями было сообщено о выявленных случаях контрабанды в Закарпатской, Одесской, Черновицкой, Волынской, Львовской областях. Среди контрабандных товаров: наркотики, сигареты, брендированная одежда, запчасти к автомобилям и тому подобное.
"Основой для изменений должно быть сотрудничество с нашими международными партнерами и кредиторами".
В начале декабря 2019 г. правительство достигло договоренностей с Международным валютным фондом относительно новой трехлетней программы сотрудничества размером 5,5 млрд. долл.
КИУ проанализировал выполнение обещаний О. Гончарука Комитет избирателей оценил выполнение публичных обещаний...Опубликовано КОМИТЕТ ИЗБИРАТЕЛЕЙ УКРАИНЫ Среда, 4 марта 2020 г.
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