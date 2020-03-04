У Раді почалося позачергове засідання щодо "перезавантаження" Кабміну (ТРАНСЛЯЦІЯ)

У Верховній Раді України стартувало позачергове пленарне засідання, в межах якого мають розглянути "перезавантаження" Кабінету міністрів

У Верховній Раді України стартувало позачергове пленарне засідання, в межах якого мають розглянути "перезавантаження" Кабінету міністрів

Про це інформує RegioNews.

На засідання приїхав президент Володимир Зеленський та прем'єр- міністр Олексій Гончарук.

Нагадаємо, 28 лютого стало відомо, що президент Володимир Зеленський збирає нардепів на позачергове засідання Верховної Ради 4 березня.

Того ж дня в Офісі президента зазначили, що Зеленський звернувся з проханням включити до порядку денного питання щодо розгляду декількох проектів законів та щодо Кабінету міністрів України.

Згодом низка ЗМІ повідомили, що прем'єр-міністр Олексій Гончарук нібито повторно подав прохання про відставку Зеленському та в цей раз наполягає, щоб глава держави задовольнив його прохання.