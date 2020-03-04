17:33  04 марта
Зеленский предложил парламенту назначить премьер-министром Шмыгаля
13:37  04 марта
Три кандидата в министры отказались от работы в новом Кабмине
12:51  04 марта
Коронавирус в Украине: ВОЗ прогнозирует рост числа зараженных
UA | RU
UA | RU
04 марта 2020, 17:40 6

Гончарук подчеркнул, что в его Правительстве не было коррупции

Читайте також
українською мовою
04 марта 2020, 17:40 6
Читайте також українською мовою
Сегодня Премьер-министра Украины Алексея Гончарука отправили в отставку
Фото с канала Гончарука в телеграмм
Сегодня Премьер-министра Украины Алексея Гончарука отправили в отставку

За постановление, которое подал президент Владимир Зеленский проголосовали 353 депутата, передает RegioNews.

"Против" не проголосовал ни один депутат. Не голосовали депутаты фракций "Евросолидарность" и "Голос".

"Мы изменили менеджмент еще в десятках других государственных компаний, которые годами были коррупционными кормушками. Несмотря на статусы и фамилии. Правила одинаковы для всех. Поэтому нас атаковали особенно настойчиво в последние месяцы. Несмотря на сопротивление старой системы, наше Правительство приняло десятки тяжелых решений. Но на пути изменений нельзя делать шаг вперед и два шага назад", - говорится в сообщении на телеграм-канал уже бывшего Премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

По его словам, 6 месяцев — это очень короткий срок, чтобы оценивать результаты любого Правительства. Хотя отдельные результаты работы украинцы уже видят в платежках.

Гончарук также считает, что за этот период заложен фундамент для перезагрузки страны — рекордно низкая инфляция, рекордно выгодное размещение еврооблигаций, анбандлинг "Нафтогаза", запуск рекордной приватизации, первые концессионные конкурсы, доступные кредиты для предпринимателей.


Гончарук голосование
Рада проголосовала за отставку премьера
04 марта 2020, 16:58
Зеленский внес проект постановления об увольнении Гончарука
04 марта 2020, 16:41
В Раде началось внеочередное заседание по "перезагрузке" Кабмина (ТРАНСЛЯЦИЯ)
04 марта 2020, 16:13
Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог
02 марта 2020, 12:15
Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
29 февраля 2020, 12:42
Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
29 февраля 2020, 19:44
Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
29 февраля 2020, 18:48
В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
28 февраля 2020, 12:57
Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука
28 февраля 2020, 19:34
Последние Популярные
Андрей Романенко
Юрий Гаврилечко
Алексей Якубин
Все блоги »
Великий комбинатор. Зачем Зеленский уступил округ в Харькове "администратору" Порошенко
03 марта 2020, 19:20
Перезагрузка Кабмина. Какой премьер сделает местные выборы для Зеленского
03 марта 2020, 18:50
Все публикации »
Королевскую изгоняют, а "слугам народа" охлаждают пыл, – НеПогода
04 марта 2020, 17:50
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
Все видео »
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации
Все досье »