Гончарук подчеркнул, что в его Правительстве не было коррупции
За постановление, которое подал президент Владимир Зеленский проголосовали 353 депутата, передает RegioNews.
"Против" не проголосовал ни один депутат. Не голосовали депутаты фракций "Евросолидарность" и "Голос".
"Мы изменили менеджмент еще в десятках других государственных компаний, которые годами были коррупционными кормушками. Несмотря на статусы и фамилии. Правила одинаковы для всех. Поэтому нас атаковали особенно настойчиво в последние месяцы. Несмотря на сопротивление старой системы, наше Правительство приняло десятки тяжелых решений. Но на пути изменений нельзя делать шаг вперед и два шага назад", - говорится в сообщении на телеграм-канал уже бывшего Премьер-министра Украины Алексея Гончарука.
По его словам, 6 месяцев — это очень короткий срок, чтобы оценивать результаты любого Правительства. Хотя отдельные результаты работы украинцы уже видят в платежках.
Гончарук также считает, что за этот период заложен фундамент для перезагрузки страны — рекордно низкая инфляция, рекордно выгодное размещение еврооблигаций, анбандлинг "Нафтогаза", запуск рекордной приватизации, первые концессионные конкурсы, доступные кредиты для предпринимателей.
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