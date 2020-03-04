У Раді готується зустріч глав фракцій, нового прем'єра і Разумкова
Як передає RegioNews, про це повідомив народний депутат від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабинович під час спілкування з журналістами.
"Ми зустрічаємося з новим прем'єр-міністром, керівниками фракцій і головою парламенту. У Разумкова, голови парламенту ми зустрічаємося, послухаємо програму уряду", - сказав він.
Нагадаємо, 4 березня Володимир Зеленський збирає нардепів на позачергове засідання Верховної Ради. Передбачається, що будуть розглянуті декілька проектів законів та питання щодо Кабінету міністрів.
Повідомлялося, що на позачерговому засідання Рада може здійснити 4 ротації в уряді, а голосування по відставці генпрокурора може і відбутися, але навряд чи буде успішним.
3 березня фракція "Слуга народу" визначилася з новим складом Кабміну.
Після цього 3 березня прем'єр-міністр України Олексій Гончарук написав заяву про звільнення, а Комітет з питань організації державної влади рекомендував ВР прийняти її.
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