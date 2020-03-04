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04 березня 2020, 11:56 16

У Раді готується зустріч глав фракцій, нового прем'єра і Разумкова

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04 березня 2020, 11:56 16
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Зустріч голів фракцій Верховної Ради з новим прем'єр-міністром і головою парламенту Дмитром Разумковим може відбутися сьогодні, 4 березня
Фото: rada.gov.ua
Зустріч голів фракцій Верховної Ради з новим прем'єр-міністром і головою парламенту Дмитром Разумковим може відбутися сьогодні, 4 березня

Як передає RegioNews, про це повідомив народний депутат від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабинович під час спілкування з журналістами.

"Ми зустрічаємося з новим прем'єр-міністром, керівниками фракцій і головою парламенту. У Разумкова, голови парламенту ми зустрічаємося, послухаємо програму уряду", - сказав він.

Нагадаємо, 4 березня Володимир Зеленський збирає нардепів на позачергове засідання Верховної Ради. Передбачається, що будуть розглянуті декілька проектів законів та питання щодо Кабінету міністрів.

Повідомлялося, що на позачерговому засідання Рада може здійснити 4 ротації в уряді, а голосування по відставці генпрокурора може і відбутися, але навряд чи буде успішним.

3 березня фракція "Слуга народу" визначилася з новим складом Кабміну.

Після цього 3 березня прем'єр-міністр України Олексій Гончарук написав заяву про звільнення, а Комітет з питань організації державної влади рекомендував ВР прийняти її.


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