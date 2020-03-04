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04 березня 2020, 08:26 25

Рада не звільнятиме Рябошапку - нардеп

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04 березня 2020, 08:26 25
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Генерального прокурора України Руслана Рябошапку залишать на посаді
Фото: facebookgp.gov.ua
Генерального прокурора України Руслана Рябошапку залишать на посаді

Як передає RegioNews, посилаючись на "24 канал", про це заявив народний депутат від фракції "Слуги народу" Олександр Скічко.

"Питання генпрокурора завтра (4 березня - ред.) Розглядатися не буде", - сказав Скічко.

Він також додав, що все залежатиме від звіту за результатами виконаної за 6 місяців роботи. Матиме значення і те, на якому етапі знаходяться важливі справи, за які відповідає Офіс генпрокурора.

"Ми заслухаємо звіт, потім відбудеться обговорення, а тоді будемо приймати рішення", - додав нардеп.

Нагадаємо, Володимир Зеленський збирає нардепів на позачергове засідання Верховної Ради 4 березня. Передбачається, що будуть розглянуті декілька проектів законів та питання щодо Кабінету міністрів.

Пізніше повідомлялося, що на позачерговому засідання парламенту 4 березня, крім можливої заміни прем’єр-міністра, Верховна Рада може здійснити 4 ротації в уряді, а голосування по відставці генпрокурора може і відбутися, але навряд чи буде успішним.


Офис генерального прокурора увольнение Слуга народа Руслан Рябошапка Верховная Рада
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