Дубілет і Милованов пройдуть додаткові співбесіди - нардеп

З міністром Кабінету міністрів Дмитром Дубілетом і міністром економіки Тимофієм Миловановим, який може стати міністром аграрної політики в новому уряді, ще будуть проводитися співбесіди, на посади деяких міністрів є по кілька кандидатур

Фото: instagram/dubilet

З міністром Кабінету міністрів Дмитром Дубілетом і міністром економіки Тимофієм Миловановим, який може стати міністром аграрної політики в новому уряді, ще будуть проводитися співбесіди, на посади деяких міністрів є по кілька кандидатур

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