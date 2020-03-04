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04 березня 2020, 10:44 15

Дубілет і Милованов пройдуть додаткові співбесіди - нардеп

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04 березня 2020, 10:44 15
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З міністром Кабінету міністрів Дмитром Дубілетом і міністром економіки Тимофієм Миловановим, який може стати міністром аграрної політики в новому уряді, ще будуть проводитися співбесіди, на посади деяких міністрів є по кілька кандидатур
Фото: instagram/dubilet
З міністром Кабінету міністрів Дмитром Дубілетом і міністром економіки Тимофієм Миловановим, який може стати міністром аграрної політики в новому уряді, ще будуть проводитися співбесіди, на посади деяких міністрів є по кілька кандидатур

Як передає RegioNews із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Я так розумію, що з міністром Кабінету міністрів Дубілетом ще буде додаткова співбесіда. Також має бути додаткова співбесіда з чинним міністром Миловановим на посаду міністра агрополітики", - сказала вона після завершення робочої наради керівництва фракції у Верховній Раді 3 березня.

За її словами, на посади деяких міністрів є кілька кандидатур, і ще тривають співбесіди.

Нагадаємо, Володимир Зеленський збирає нардепів на позачергове засідання Верховної Ради 4 березня. Передбачається, що будуть розглянуті декілька проектів законів та питання щодо Кабінету міністрів.

Пізніше повідомлялося, що на позачерговому засідання Рада може здійснити 4 ротації в уряді, а голосування по відставці генпрокурора може і відбутися, але навряд чи буде успішним.

3 березня фракція "Слуга народу" визначилася з новим складом Кабміну. Так, очолить уряд Денис Шмигаль. При цьому на своїх посадах залишаться міністри внутрішніх справ Аваков, юстиції малюська, цифровий трансформації Федоров і частково (на аграрної частини мінекономіки, відокремленої в окреме міністерство) Милованов. У свою чергу, новим міністром оборони стане Андрій Таран. Міністром фінансів може бути призначений Ігор Уманський.

Після цього 3 березня прем'єр-міністр України Олексій Гончарук написав заяву про звільнення, а Комітет з питань організації державної влади рекомендував ВР прийняти її.


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