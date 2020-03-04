Дубилет и Милованов пройдут дополнительные собеседования - нардеп

С министром Кабинета министров Дмитрием Дубилетом и министром экономики Тимофеем Миловановым, который может стать министром аграрной политики в новом правительстве, еще будут проводиться собеседования, на должности некоторых министров есть по несколько кандидатур

Фото: instagram/dubilet

С министром Кабинета министров Дмитрием Дубилетом и министром экономики Тимофеем Миловановым, который может стать министром аграрной политики в новом правительстве, еще будут проводиться собеседования, на должности некоторых министров есть по несколько кандидатур

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