У президента немає іншого вибору, окрім як звільнити Гончарука - політолог

У Володимира Зеленського після анонсу змін в Кабміні вже немає іншого вибору, окрім як звільнити Олексія Гончарука з посади прем'єр-міністра. Будь-який інший варіант покаже слабкість президента

Фото: Олексій Гончарук/Telegram

У Володимира Зеленського після анонсу змін в Кабміні вже немає іншого вибору, окрім як звільнити Олексія Гончарука з посади прем'єр-міністра. Будь-який інший варіант покаже слабкість президента

Про це пише політолог Кирилл Молчанов на своїй сторінці в Facebook, передає RegioNews.

"У президента вже немає особливого вибору. Народ вже почув, що Гончарука нарешті викинуть разом з його самокатом. І зрадів. Тепер відмова знести прем'єра покаже тільки слабкість як особисто Володимира Зеленського, так і створеної ним вертикалі. У нашій країні крок назад означає слабкість, а не гнучкість. А слабкості президентам не прощають", - вважає експерт.

Також він вказує, як саме через ЗМІ Президенту і суспільству намагаються нав'язати думку, що зараз не варто звільняти Гончарука.

"Сьогодні почався цирк. Спочатку за дивним збігом, виявилося, що коронавірус вже в Україні (чекаємо масові коментарі експертів, що в такій ситуації знімати прем'єра не можна). Потім з'явилися повідомлення, що МВФ нібито не буде співпрацювати з новим прем'єром (питанням "з чого раптом" у нас як завжди ніхто не задався). Потім понеслися плітки, що відразу кілька послів вимагають зустрічі з Володимиром Зеленським (чекаємо пояснення для нетямущих нібито Європа і Штати виступають за збереження розпрекрасного Гончарука). Загалом "соросята" нарешті зняли рожеві окуляри і зрозуміли, що Зеленський не жартує і що посилати його просто так не вийде", - упевнений Молчанов.

Нагадаємо, Володимир Зеленський збирає нардепів на позачергове засідання Верховної Ради 4 березня. Передбачається, що будуть розглянуті декілька проектів законів та питання щодо Кабінету міністрів.

ЗМІ писали, що міністр розвитку громад і територій України, віце-прем'єр-міністр Денис Шмигаль може очолити новий уряд.

Пізніше повідомлялося, що на позачерговому засідання парламенту 4 березня, крім можливої заміни прем’єр-міністра, Рада може здійснити 4 ротації в уряді.

Голосування по відставці генерального прокурора України на позачерговій сесії Верховної Ради 4 березня може і відбутися, але навряд чи буде успішним.