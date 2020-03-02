Гончарука замінить Шмигаль - ЗМІ

Новим прем'єр-міністром України найімовірніше стане нинішній віце-прем'єр-міністр, міністр розвитку громад і територій Денис Шмигаль

Фото: facebook/Денис-Шмигаль

Новим прем'єр-міністром України найімовірніше стане нинішній віце-прем'єр-міністр, міністр розвитку громад і територій Денис Шмигаль

Як повідомляє RegioNews, про це Obozrevatel стало відомо із власних джерел.

Як зазначається, зараз саме він є фаворитом на посаду глави уряду замість чинного прем'єра Олексія Гончарука.

Нагадаємо, Володимир Зеленський збирає нардепів на позачергове засідання Верховної Ради 4 березня. Передбачається, що будуть розглянуті декілька проектів законів та питання щодо Кабінету міністрів.

Пізніше голова Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що станом на 1 березня ніяких заяв від Гончарука в Раду не надходило.

ДОВІДКА: Денис Шмигаль народився і навчався у Львові. Зараз йому 44 роки.

Він закінчив національний університет Львівська політехніка. Шмигаль – кандидат економічних наук, захистив дисертацію з регіональної економіки та розміщення виробничих сил.

Також стажувався і навчався за кордоном, в Німеччині за програмою підготовки менеджерів, за програмою міністерства економіки і енергетики Німеччини.

У 2000-х роках займався бізнесом – головний бухгалтер, директор з фінансів ТОВ "ЛА ДІС".

З листопада 2003 по серпень 2005 рр. - начальник фінансового відділу, начальник відділу управління фінансами та економічного аналізу, директор з економіко-стратегічного розвитку ЗАТ "Львівський автобусний завод".

З вересня 2005 по червень 2006 рр. - заступник генерального директора ТОВ "ЛА ДІС".

З червня 2006 по серпень 2008 рр. - директор з економіки ТОВ "Інвестиційна компанія "Комфорт-Інвест".

З вересня 2008 по вересень 2009 рр. - генеральний директор ТОВ "РОСАНІНВЕСТ".

З вересня 2009 до жовтня 2009 помічник голови Львівської ОДА відділу забезпечення діяльності керівництва апарату облдержадміністрації; в.о. начальника головного управління економіки ОДА.

Шмигаль очолював головне управління економіки Львівської ОДА, коли головами ОДА були Микола Кміть та Василь Горбаль. Невдовзі після призначення головою Львівської ОДА Михайла Цимбалюка він залишив свою посаду.

З жовтня 2009 по квітень 2011 рр. - начальник головного управління економіки Львівської ОДА (у 2010 році головне управління економіки було перейменовано в головне управління економіки та інвестицій).

З серпня 2011 по грудень 2011 рр. - голова правління громадської організації Інститут регіонального розвитку.

З січня 2012 по грудень 2012 рр. - начальник головного управління економіки та промислової політики Львівської ОДА.

У січні 2013 по грудень 2013 роки. - директор департаменту економічного розвитку, інвестицій, торгівлі та промисловості Львівської ОДА.

З 2014 по квітень 2014 року - помічник-консультант народного депутата України Романа Чернеги (партія "УДАР" Віталія Кличка).

З травня 2014 по грудень 2014 рр. - заступник начальника головного управління Міндоходів Львівської області.

З січня 2015 по січень 2017 рр. - радник президента, віце-президент, генеральний директор, член Наглядової ради ТОВ ТПК "Львівхолод".

З січня 2017 по січень 2018 рр. - заступник генерального директора з соціальних питань ПАТ "ДТЕК Західенерго".

З січня 2018 по липень 2019 року - директор ДТЕК Бурштинська ТЕС, в.о. заступника генерального директора з соціальних питань ПАТ "ДТЕК Західенерго".

1 серпня 2019 року президент Володимир Зеленський призначив його головою Івано-Франківської ОДА.

4 лютого 2020 року Дениса Шмигаль призначили віце-прем'єром.