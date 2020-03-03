Кабмін провів масову чистку міністерств, агентств і держслужб

Уряд України напередодні позачергового засідання Верховної Ради, де можливий розгляд відставки прем'єр-міністра, прийняв низку призначень і звільнень в державних установах - службах, агентствах, міністерствах

Фото: facebook/KabminUA

Уряд України напередодні позачергового засідання Верховної Ради, де можливий розгляд відставки прем'єр-міністра, прийняв низку призначень і звільнень в державних установах - службах, агентствах, міністерствах

Як передає RegioNews, про це повідомив народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

Зокрема, Кабмін призначив:

- заступником в ГФС - Сергія Солодченко;

- головою державної соціальної служби - Богдана Матвійчука;

- головою державного агентства водних ресурсів - Олексія Кузьменкова;

- першим заступником голови Державного агентства резерву - Максима Тимохіна;

- заступником міністра інфраструктури - Іллю Сагайдака;

- заступником міністра з питань європейської інтеграції - Наталю Форсюк;

- заступником міністра соціальної політики - Бориса Лебедцова;

- заступником міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства - Ігоря Дядюру;

- державним секретарем Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства - Олександра Черних;

- головою Державної служби експортного контролю - Олександра Павличенко;

- головою Державного агентства розвитку туризму - Мар'яну Олеськів;

- головою Державної служби праці - Ігоря Дегнера;

- першим заступником голови Державного агентства лісових ресурсів - Сергія Власенка.

- першим заступником голови правління ПАТ "Надра України" - Сергія Паюка.

При цьому Кабмін звільнив:

- Максима Максименцева з посади заступника голови правління ПАТ "Надра України";

- Станіслава Ковалевського з посади заступника міністра енергетики та захисту навколишнього середовища;

- Олега Коваля з посади заступника міністра соціальної політики.

Нагадаємо, також у Кабміні звільняли та назначали голів РДА.

Володимир Зеленський збирає нардепів на позачергове засідання Верховної Ради 4 березня. Передбачається, що будуть розглянуті декілька проектів законів та питання щодо Кабінету міністрів. ЗМІ писали, що Денис Шмигаль може очолити новий уряд.

Пізніше повідомлялося, що на позачерговому засідання парламенту 4 березня, крім можливої заміни прем’єр-міністра, Рада може здійснити 4 ротації в уряді.

Голосування по відставці генерального прокурора України на позачерговій сесії Верховної Ради 4 березня може і відбутися, але навряд чи буде успішним.