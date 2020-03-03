Кабмін провів масову чистку міністерств, агентств і держслужб
Як передає RegioNews, про це повідомив народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.
Зокрема, Кабмін призначив:
- заступником в ГФС - Сергія Солодченко;
- головою державної соціальної служби - Богдана Матвійчука;
- головою державного агентства водних ресурсів - Олексія Кузьменкова;
- першим заступником голови Державного агентства резерву - Максима Тимохіна;
- заступником міністра інфраструктури - Іллю Сагайдака;
- заступником міністра з питань європейської інтеграції - Наталю Форсюк;
- заступником міністра соціальної політики - Бориса Лебедцова;
- заступником міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства - Ігоря Дядюру;
- державним секретарем Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства - Олександра Черних;
- головою Державної служби експортного контролю - Олександра Павличенко;
- головою Державного агентства розвитку туризму - Мар'яну Олеськів;
- головою Державної служби праці - Ігоря Дегнера;
- першим заступником голови Державного агентства лісових ресурсів - Сергія Власенка.
- першим заступником голови правління ПАТ "Надра України" - Сергія Паюка.
При цьому Кабмін звільнив:
- Максима Максименцева з посади заступника голови правління ПАТ "Надра України";
- Станіслава Ковалевського з посади заступника міністра енергетики та захисту навколишнього середовища;
- Олега Коваля з посади заступника міністра соціальної політики.
Нагадаємо, також у Кабміні звільняли та назначали голів РДА.
Володимир Зеленський збирає нардепів на позачергове засідання Верховної Ради 4 березня. Передбачається, що будуть розглянуті декілька проектів законів та питання щодо Кабінету міністрів. ЗМІ писали, що Денис Шмигаль може очолити новий уряд.
Пізніше повідомлялося, що на позачерговому засідання парламенту 4 березня, крім можливої заміни прем’єр-міністра, Рада може здійснити 4 ротації в уряді.
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