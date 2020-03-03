Стало відомо, хто може очолити Міністерство енергетики

Міністром енергетики та вугільної промисловості України може стати Григорій Плачков, голова Державної інспекції ядерного регулювання України

Фото: uhe

Міністром енергетики та вугільної промисловості України може стати Григорій Плачков, голова Державної інспекції ядерного регулювання України

Про це повідомив народний депутат фракції "Слуцга народу" Олександр Дубінський у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews

"Міненерго - хочуть Плачкова", - написав Дубінський.

Він також повідомив, що Олексій Гончарук написав заяву про звільнення, а Кабінет міністрів буде перезавантажений.

Нагадаємо, Володимир Зеленський збирає нардепів на позачергове засідання Верховної Ради 4 березня. Передбачається, що будуть розглянуті декілька проектів законів та питання щодо Кабінету міністрів. ЗМІ писали, що Денис Шмигаль може очолити новий уряд.

Пізніше повідомлялося, що на позачерговому засідання парламенту 4 березня, крім можливої заміни прем’єр-міністра, Рада може здійснити 4 ротації в уряді.

Голосування по відставці генерального прокурора України на позачерговій сесії Верховної Ради 4 березня може і відбутися, але навряд чи буде успішним.