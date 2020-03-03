Перший випадок коронавірусу в Україні: реакція соцмереж
Повідомляється, що загрози життю постраждалого поки немає. Лікарі відпрацьовують найближче оточення хворого.
Міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька заявила, що ситуація з зареєстрованим першим випадком зараження повністю контрольована.
В Україні на деякий час внесли зміни в правила виклику швидкої допомоги та лікарів, а в Чернівецьких школах вирішили поки не оголошувати карантин, а лише недопускати до уроків дітей з симптомами ГРВІ та грипу.
Пізніше стало відомо, що аналізи українця, у якого виявили коронавірус, будуть відправлені в Лондон для остаточного підтвердження і занесення до статистики ВООЗ.
А тим часом українці в соцмережах з гумором, сарказмом і жартами відреагували на перший підтверджений випадок захворювання на коронавірус в Україні.
Как видят себя продавцы гречки, соли и спичек после новости "В Украине зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом" pic.twitter.com/qPuGdcU3kV— Серый Кардинал (@slevo4kin) March 3, 2020
У Львові вже розмели антисептики - факт. Тепер біжімо за гречкою, сіллю і милом! Ну і на молебень, свічечку поставити. #коронавірус— Олег Бабій (@Gullit_87) March 3, 2020
Перший пацієнт з корововірусом в Чернівцях: https://t.co/WF4sUWi1Qy— Пан Zабафаній жівчікм (@DFENS3000) March 3, 2020
Чернівці зараз.— Vasyl Holiney (@v_holiney) March 3, 2020
P. S Веду тред з епіцентру подій.#чернівці, #коронавірус pic.twitter.com/knBpsfZ6ty
Нагадаємо, прикордонники, які перевіряли хворого на коронавірус, почуваються добре. Жодних симптомів будь-якої хвороби у прикордонників КПП "Порубне", які пропускали хворого на коронавірус, медики не виявили.
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