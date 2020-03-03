Прикордонники, які перевіряли хворого на коронавірус, почуваються добре

Жодних симптомів будь-якої хвороби у прикордонників КПП "Порубне", які пропускали хворого на коронавірус, медики не виявили

Фото: Чернівецький прикордонний загін

Жодних симптомів будь-якої хвороби у прикордонників КПП "Порубне", які пропускали хворого на коронавірус, медики не виявили

Про це кореспонденту ІА АСС повідомив начальник пресслужби загону Сергій Бровко, пише RegioNews.

Прикордонники Чернівецького загону, які могли контактувати з хворим на коронавірус, перебувають під наглядом медиків.

"Спільно із представниками МОЗ ми відстежуємо стан здоров'я зміни прикордонників, які здійснювали прикордонні процедури в той день, коли хворий на коронавірус чоловік перетинав кордон. Медики відслідковують їхню температуру тіла тощо. Поки що жодних ознак будь-якої хвороби у них не зафіксували", - сказав Сергій Бровко.

Такі заходи проводять для того, щоб у разі необхідності вчасно відреагувати на зміни стану здоров'я військових.

Нагадаємо, 3 березня МОЗ офіційно підтвердив перший випадок коронавірусу в Україні.