Прикордонники, які перевіряли хворого на коронавірус, почуваються добре
Жодних симптомів будь-якої хвороби у прикордонників КПП "Порубне", які пропускали хворого на коронавірус, медики не виявили
Жодних симптомів будь-якої хвороби у прикордонників КПП "Порубне", які пропускали хворого на коронавірус, медики не виявили
Про це кореспонденту ІА АСС повідомив начальник пресслужби загону Сергій Бровко, пише RegioNews.
Прикордонники Чернівецького загону, які могли контактувати з хворим на коронавірус, перебувають під наглядом медиків.
"Спільно із представниками МОЗ ми відстежуємо стан здоров'я зміни прикордонників, які здійснювали прикордонні процедури в той день, коли хворий на коронавірус чоловік перетинав кордон. Медики відслідковують їхню температуру тіла тощо. Поки що жодних ознак будь-якої хвороби у них не зафіксували", - сказав Сергій Бровко.
Такі заходи проводять для того, щоб у разі необхідності вчасно відреагувати на зміни стану здоров'я військових.
Нагадаємо, 3 березня МОЗ офіційно підтвердив перший випадок коронавірусу в Україні.
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