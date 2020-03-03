13:47  03 березня
Кабмін дозволив "продавати" громадянство мінімум за $ 100 тисяч
11:53  03 березня
Ситуація в Нових Санжарах: Скалецька щосили грає в теніс з евакуйованими
13:10  03 березня
Уряд ухвалив рішення продати єдиного виробника солі в Україні "Артемсіль”
UA | RU
UA | RU
03 березня 2020, 13:15 12

Через коронавірус можуть змінитись правила виклику лікаря та "швидкої"

Читайте также
на русском языке
03 березня 2020, 13:15 12
Читайте также на русском языке
В Україні на деякий час можуть бути внесені зміни в правила виклику швидкої допомоги та лікарів
Фото: flickr
В Україні на деякий час можуть бути внесені зміни в правила виклику швидкої допомоги та лікарів

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я Дмитро Луфер під час брифінгу, передає RegioNews.

Як повідомив чиновник, в разі виявлення в пацієнта високої температури та підозри на коронавірус, швидка допомога повинна приїжджати на такі виклики.

"Наразі напрацьовується можливість змін до порядку виклику "швидкої" та лікаря саме на цей період, коли ми очікуємо можливі випадки. Для того, щоб лікар міг приїхати додому і людина не подорожувала містом", - заявив Дмитро Луфер.

Він також додав, що "швидка" знає, що робити у випадку спалаху коронавірусу.

"Є затверджений план дій в області та окремі ліжка в інфекційних лікарнях і лікарі, які очікують на пацієнтів, теж знають, що робити", - сказав він.

Нагадаємо, в Україні офіційно підтверджений перший випадок коронавірусу. Чоловік потрапив до інфекційного відділення Чернівецької обласної клінічної лікарні у суботу, 29 лютого. Грип у нього не підтвердився, тому аналізи відправили до Києва у Центр громадського здоров`я.


коронавірус скорая помощь
Епідеміологи терміново перевіряють людей, які подорожували з хворим на коронавірус
03 березня 2020, 12:58
Зберігайте спокій: Гончарук відреагував на появу коронавірусу в Україні
03 березня 2020, 12:45
Стан хворого на коронавірус чоловіка стабільний 
03 березня 2020, 12:29
Базовий варіант для Зеленського - заміна Гончарука і найзашкварених міністрів - політолог
02 березня 2020, 12:15
Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
29 лютого 2020, 19:44
Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського
29 лютого 2020, 12:42
Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня
29 лютого 2020, 18:48
Зеленський позачергово скликає Раду. Можуть розглядати відставку Гончарука
28 лютого 2020, 19:34
В Борисполі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
28 лютого 2020, 12:57
Останні Популярні
Юрій Гаврилечко
Олексій Якубін
Віктор Таран
Всі блоги »
Корпорація Зе. Чи завадять "собаки та дороги" взяти "Слугам народу" ради на Миколаївщині
03 березня 2020, 10:17
Нерухомий магнат. Як Гройсман скуповує Вінницю
02 березня 2020, 08:59
Всі публікації »
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
У Авакова крадуть, а у Кернеса воюють, - "НеПогода" на RegioNews
21 лютого 2020, 20:10
Всі відео »
Осачук Сергій Дмитрович
Голова Чернівецької обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Кириленко Павло Олександрович
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
Всі досьє »