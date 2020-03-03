У Чернівцях та області поки не оголошуватимуть карантин у школах через коронавірус
У чернівецьких школах повідомляють також про те, що отримали розпорядження не допускати до уроків дітей з симптомами ГРВІ та грипу
У чернівецьких школах повідомляють також про те, що отримали розпорядження не допускати до уроків дітей з симптомами ГРВІ та грипу
Про те, що в школах поки вчитимуться, сьогодні на брифінгу повідомила в.о директора ДУ "Чернівецький обласний лабораторний центр МОЗ України" Наталія Гопко, пише RegioNews.
"Для початку заклади охорони здоров'я будуть готові приймати людей, які звертаються з симптомами респіраторних інфекцій. Щодо карантину, то на сьогодні у нас не має підстав для введення тих чи інших обмежувальних заходів", - пояснила Наталія Гопко.
"Ми знаємо добру чернівецьку традицію - за перших же можливостей закрити школи на два тижні. Проте поки що закривати навчальні заклади не будемо", - сказав голова Чернівецької ОДА Сергій Осадчук.
Нагадаємо, сьогодні, 3 березня, МОЗ офіційно підтвердило перший випадок коронавірусу в Україні.
Через коронавірус можуть змінитись правила виклику лікаря та "швидкої"
03 березня 2020, 13:15Зберігайте спокій: Гончарук відреагував на появу коронавірусу в Україні
03 березня 2020, 12:45Стан хворого на коронавірус чоловіка стабільний
03 березня 2020, 12:29
Базовий варіант для Зеленського - заміна Гончарука і найзашкварених міністрів - політолог
02 березня 2020, 12:15Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського
29 лютого 2020, 12:42Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
29 лютого 2020, 19:44Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня
29 лютого 2020, 18:48В Борисполі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
28 лютого 2020, 12:57Зеленський позачергово скликає Раду. Можуть розглядати відставку Гончарука
28 лютого 2020, 19:34
- 13:37 04 березня Три кандидати в міністри відмовилися від роботи в новому Кабміні
- 13:27 04 березня "Слуги" готують чергове позачергове засідання Ради - по Рябошапці - нардеп
- 13:19 04 березня В Луганській області внаслідок обстрілів важко поранено українського воїна – Міноборони
- 13:19 04 березня У Чернівцях госпіталізували ще трьох людей з підозрою на коронавірус
- 13:18 04 березня В Україні є шість потенційно хворих коронавірусом - заступник міністра
- 13:11 04 березня У Львові досі немає тест-систем для перевірки на коронавірус
- 12:15 02 березня Базовий варіант для Зеленського - заміна Гончарука і найзашкварених міністрів - політолог
- 12:42 29 лютого Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського
- 19:44 29 лютого Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
- 18:48 29 лютого Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня
- 12:57 28 лютого В Борисполі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
- 19:34 28 лютого Зеленський позачергово скликає Раду. Можуть розглядати відставку Гончарука
Всі блоги »
Великий комбінатор. Навіщо Зеленський поступився округом в Харкові "адміністратору" Порошенка
03 березня 2020, 19:20
Перезавантаження Кабміну. Який прем'єр зробить місцеві вибори для Зеленського
03 березня 2020, 18:50
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
У Авакова крадуть, а у Кернеса воюють, - "НеПогода" на RegioNews
21 лютого 2020, 20:10
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Кириленко Павло Олександрович
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації