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03 березня 2020, 13:50 16

У Чернівцях та області поки не оголошуватимуть карантин у школах через коронавірус

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03 березня 2020, 13:50 16
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У чернівецьких школах повідомляють також про те, що отримали розпорядження не допускати до уроків дітей з симптомами ГРВІ та грипу
У чернівецьких школах повідомляють також про те, що отримали розпорядження не допускати до уроків дітей з симптомами ГРВІ та грипу

Про те, що в школах поки вчитимуться, сьогодні на брифінгу повідомила в.о директора ДУ "Чернівецький обласний лабораторний центр МОЗ України" Наталія Гопко, пише RegioNews.

"Для початку заклади охорони здоров'я будуть готові приймати людей, які звертаються з симптомами респіраторних інфекцій. Щодо карантину, то на сьогодні у нас не має підстав для введення тих чи інших обмежувальних заходів", - пояснила Наталія Гопко.

"Ми знаємо добру чернівецьку традицію - за перших же можливостей закрити школи на два тижні. Проте поки що закривати навчальні заклади не будемо", - сказав голова Чернівецької ОДА Сергій Осадчук.

Нагадаємо, сьогодні, 3 березня, МОЗ офіційно підтвердило перший випадок коронавірусу в Україні.


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