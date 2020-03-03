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03 березня 2020, 14:22 29

Аналізи зараженого коронавірусом українця відправлять до Лондона

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03 березня 2020, 14:22 29
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Аналізи українця, у якого виявили коронавірус, будуть відправлені в Лондон для остаточного підтвердження та внесення до статистики ВООЗ
Фото: flickr
Аналізи українця, у якого виявили коронавірус, будуть відправлені в Лондон для остаточного підтвердження та внесення до статистики ВООЗ

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я України у Facebook, передає RegioNews.

"Чоловік госпіталізований, ізольований та знаходиться під медичним наглядом. За підсумками ранкового огляду - температури немає, скарги на сухий кашель. Рентгенологічно ознак пневмонії немає. Зразок відправлено для остаточного підтвердження до Лондона", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зразки відправляють задля загальної статистики ВООЗ. Цю процедуру здійснюють всі країни, де фіксується захворювання.

Нагадаємо, 3 березня МОЗ офіційно підтвердив перший випадок коронавірусу в Україні.


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