Аналізи зараженого коронавірусом українця відправлять до Лондона
Аналізи українця, у якого виявили коронавірус, будуть відправлені в Лондон для остаточного підтвердження та внесення до статистики ВООЗ
Аналізи українця, у якого виявили коронавірус, будуть відправлені в Лондон для остаточного підтвердження та внесення до статистики ВООЗ
Про це повідомляє Центр громадського здоров’я України у Facebook, передає RegioNews.
"Чоловік госпіталізований, ізольований та знаходиться під медичним наглядом. За підсумками ранкового огляду - температури немає, скарги на сухий кашель. Рентгенологічно ознак пневмонії немає. Зразок відправлено для остаточного підтвердження до Лондона", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що зразки відправляють задля загальної статистики ВООЗ. Цю процедуру здійснюють всі країни, де фіксується захворювання.
Нагадаємо, 3 березня МОЗ офіційно підтвердив перший випадок коронавірусу в Україні.
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