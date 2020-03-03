Через коронавірус можуть змінитись правила виклику лікаря та "швидкої"

В Україні на деякий час можуть бути внесені зміни в правила виклику швидкої допомоги та лікарів

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В Україні на деякий час можуть бути внесені зміни в правила виклику швидкої допомоги та лікарів

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я Дмитро Луфер під час брифінгу, передає RegioNews. Як повідомив чиновник, в разі виявлення в пацієнта високої температури та підозри на коронавірус, швидка допомога повинна приїжджати на такі виклики. "Наразі напрацьовується можливість змін до порядку виклику "швидкої" та лікаря саме на цей період, коли ми очікуємо можливі випадки. Для того, щоб лікар міг приїхати додому і людина не подорожувала містом", - заявив Дмитро Луфер. Він також додав, що "швидка" знає, що робити у випадку спалаху коронавірусу. "Є затверджений план дій в області та окремі ліжка в інфекційних лікарнях і лікарі, які очікують на пацієнтів, теж знають, що робити", - сказав він. Нагадаємо, в Україні офіційно підтверджений перший випадок коронавірусу. Чоловік потрапив до інфекційного відділення Чернівецької обласної клінічної лікарні у суботу, 29 лютого. Грип у нього не підтвердився, тому аналізи відправили до Києва у Центр громадського здоров`я.

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