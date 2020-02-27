У Львові створили онлайн-форму для приїжджих з країни із зафіксованими випадками коронавірусу
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську облдержадміністрацію.
Людей, які повернулись з країни, де зафіксовано спалах коронавірусу, просять повідомляти про це департамент охорони здоров’я ЛОДА шляхом заповнення онлайн-форми за посиланням: https://forms.gle/gCkzngVXzzWZ1uYV7 або в телефонному режимі за номером: 260-19-18.
"На всіх офіційних ресурсах запрацювала Google-форма для осіб, які повернулися з можливої зони ураження. За допомогою цієї форми ми зможемо здійснювати активний патронаж таких осіб. У санаторії Немирів учора відбулась робоча нарада із медичним персоналом, і там сьогодні стартувало переведення пацієнтів у Львівський фтизіо-пульмонологічний клінічний центр задля підготовки об’єкту під обсервацію. Закупівля тестів та засобів захисту уже розпочалась, всі процедури уже тривають", - розповів т.в.о. директора департаменту охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації Андрій Васько.
За його словами, в пунктах пропуску та аеропорту, прикордонники забезпечені в достатній кількості безконтактними термометрами. Окрім того на прикордонних пунктах чергують бригади швидкої медичної допомоги, у випадку необхідності вони будуть транспортувати пацієнтів о обласну клінічну інфекційну лікарню.
Задля того, щоб забезпечити унеможливлення потрапляння вірусу на територію Львівщини прикордонники здійснюють термометрію у пунктах пропуску. Вимірювання температури проводять для ста відсотків тих, хто в’їжджає в країну. У разі відмови прикордонники мають право не проводити паспортний контроль.
Відучора усі автомобільні пункти пропуску – Смільниця, Краківець, Рава-Руська і Шегині, а також міжнародний аеропорт Львів – працюють в посиленому режиму.
У пункті пропуску "Тиса" на Закарпатті приїжджим міряють температуру. Такі заходи Уряд вжив для недопущення поширення коронавірусу на території України.
На Чернігівщині міряють температуру приїжджим із Білорусі. Перевіряють людей, які погано себе почувають, їдуть з аеропортів або країн, де був зафіксований коронавірус.
У Львові встановлять антисептики для профілактики коронавірусу. Засоби для гігієни рук будуть у школах, лікарнях, ЦНАПах міста, адміністративних будівлях міської ради, підприємствах та установах, транспорті.
За минулу добу на пунктах пропуску через державний кордон було проведено температурний скринінг 75 тисяч осіб, які в’їжджали на територію України.
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