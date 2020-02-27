За добу прикордонники виміряли температуру 75 тисяч особам

За минулу добу на пунктах пропуску через державний кордон було проведено температурний скринінг 75 тисяч осіб, які в’їжджали на територію України

Фото: ДПСУ

За минулу добу на пунктах пропуску через державний кордон було проведено температурний скринінг 75 тисяч осіб, які в’їжджали на територію України

Про це в Facebook повідомив керівник ДПСУ Сергій Дейнеко, передає RegioNews. "У пунктах пропуску через державний кордон та в контрольних пунктах в’їзду-виїзду забезпечено проведення температурного скринінгу усіх, хто в’їжджає в Україну. Додам, минулої доби на кордоні перевірено майже 75 тисяч людей", - заявив він. За його словами, Державна прикордонна служба та Міністерство охорони здоров’я України через розповсюдження коронавірусу Covid-19 проводять температурний скринінг усіх громадян, які прибувають на територію України. Для недопущення в Україну коронавірусу, який стрімко розповсюджується у світі, мобілізовано всі наявні ресурси навколо державного кордону. Він також додав, що люди, в яких за результатами температурного контролю буде виявлено підвищену температуру тіла та явні ознаки захворювання-одразу направлятимуться для проведення додаткового медичного обстеження. Нагадаємо, станом на 26 лютого коронавірус зафіксували в 15 країнах Європи. Найбільше постраждала Італія, де кількість заражених перевищила 300 осіб. 27 лютого в Італії серед українців зареєстрували перший випадок зараження коронавірусів. Інфікованою виявилася 26-річна дівчина з Кремони. Також випадки захворювання були виявлені і в інших європейських країнах: Іспанії, Франції, Німеччини, Великобританії, Австрії, Хорватії, Швейцарії, Греції, Північній Македонії, Грузії, Естонії, Данії, Норвегії та Румунії.

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