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26 лютого 2020, 10:34 7

На Чернігівщині міряють температуру приїжджим із Білорусі

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26 лютого 2020, 10:34 7
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Перевіряють людей, які погано себе почувають, їдуть з аеропортів або країн, де був зафіксований коронавірус
Фото із сайту Прикордонної служби
Перевіряють людей, які погано себе почувають, їдуть з аеропортів або країн, де був зафіксований коронавірус

Як повідомляє RegioNews із посиланням на Суспільне, температуру в пасажирів, які в’їжджають в Україну перевіряють прикордонники у міжнародному пункті пропуску "Нові Яриловичі".

Здебільшого перевіряють людей, які погано себе почувають, їдуть з аеропортів або країн, де був зафіксований коронавірус, пояснює начальник відділу прикордонної служби "Добрянка" Юрій Байдич.

У разі виявлення підвищеної температури або можливих ознак коронавірусу з пункту пропуску людину забере "швидка" Ріпкинської районної лікарні. Прикордонники міжнародного пункту пропуску "Нові Яриловичі" забезпечені термометром для вимірювання температури, масками і рукавичками.

"Ми перевіряли людей і з КНР, опитували і ніяких ознак не було виявлено", - сказав Юрій Байдич.

Нагадаємо, вчора в пункті пропуску "Тиса" на Закарпатті приїжджим почали міряти температуру. Температурний скрінінг проводиться для всіх пасажирів у основних аеропортах України. Такі заходи Уряд вжив для недопущення поширення коронавірусу на території України.

На Закарпатті госпіталізували хворого, який мав контакт з китайцем. Пізніше підтвердили, що в госпіталізованого жителя Закарпаття коронавірус не знайшли. Хворих на коронавірус лікуватимуть в обласній інфекційній лікарні. Заклад укомплектували усім необхідним, провели навчання для персоналу.


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