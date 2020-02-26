В аеропорту Львів усім новоприбулим міряють температуру

У міжнародному аеропорту "Львів" імені Данила Галицького введені заходи безпеки для недопущення поширення коронавірусу на території України

Фото зі сторінки аеропорту Львів у facebook

У міжнародному аеропорту "Львів" імені Данила Галицького введені заходи безпеки для недопущення поширення коронавірусу на території України

В аеропорту "Львів" запровадили особливий режим, повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку аеропорту у facebook.

Кожному, хто прилітає до Львова, вимірюють температуру спеціальними інфрачервоними безконтактними термометрами. Процедура займає лише 10-15 секунд.

Усі служби працюють злагоджено і забезпечені захисними засобами - масками та рукавичками.

Нагадаємо, відучора температурний скрінінг проводиться для всіх пасажирів у основних аеропортах України. Вчора також у пункті пропуску "Тиса" на Закарпатті приїжджим почали міряти температуру. Такі заходи Уряд вжив для недопущення поширення коронавірусу на території України.

На Чернігівщині міряють температуру приїжджим із Білорусі. Перевіряють людей, які погано себе почувають, їдуть з аеропортів або країн, де був зафіксований коронавірус.

Рівненські прикордонники отримали безконтактні термометри. В аеропорту Рівного та на кордоні з Білоруссю в усіх мірятимуть температуру.

У Львові встановлять антисептики для профілактики коронавірусу. Засоби для гігієни рук будуть у школах, лікарнях, ЦНАПах міста, адміністративних будівлях міської ради, підприємствах та установах, транспорті

Щоправда, на Львівщині немає тест-систем для виявлення коронавірусу. Цю ситуацію обіцяють виправити у найкоротші терміни.